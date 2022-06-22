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  4. Окупанти завдали сім ракетних ударів по Миколаєву: місто охопили пожежі (фото)
рус
    Події в Україні

    Окупанти завдали сім ракетних ударів по Миколаєву: місто охопили пожежі (фото)

    Окупанти завдали сім ракетних ударів по Миколаєву: місто охопили пожежі (фото)
    фото: novosti-n.org

    Близько 11:00 у місті пролунали два вибухи

    Рашисти завдали сім ракетних ударів по Миколаєву. Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграм-каналі.

    «Перервав інспекцію у районі. Повертаюся до міста. Удар по місту сімома ракетами», – зазначив він.

    Також про вибухи у Миколаєві сьогодні, 22 червня, повідомляють місцеві видання.Відомо, що близько 11:00 у місті пролунали два вибухи. Їх чули жителі різних районів. Декількома хвилинами пізніше у Миколаєві була оголошена повітряна тривога.

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    Окупанти завдали сім ракетних ударів по Миколаєву: місто охопили пожежі (фото)
    Окупанти завдали сім ракетних ударів по Миколаєву: місто охопили пожежі (фото)

    Близько 11:25 у місті пролунав ще один потужний вибух, після чого у небо піднявся чорний стовп диму. Жителі повідомляють, що після ракетних ударів виникли пожежі, які видно навіть на околицях

    «Миколаїв перебуває під потужним ракетним обстрілом. У різних мікрорайонах періодично чутно сильні вибухи», - йдеться у повідомленні.

    Місцеві ЗМІ повідомляють, що перед вибухами у Миколаєві були зафіксовані запуски ракет з боку тимчасово окупованого Херсону.

    Нагадаємо, Кім пояснив, навіщо окупанти посилюють обстріли Миколаєва. Також окупанти обстріляли пляж на Донеччині: є загиблі.

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    Теги: вибух росія окупанти війна обстріл Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти завдали сім ракетних ударів по Миколаєву: місто охопили пожежі (фото)