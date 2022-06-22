Окупанти завдали сім ракетних ударів по Миколаєву: місто охопили пожежі (фото)

Близько 11:00 у місті пролунали два вибухи

Рашисти завдали сім ракетних ударів по Миколаєву. Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграм-каналі.

«Перервав інспекцію у районі. Повертаюся до міста. Удар по місту сімома ракетами», – зазначив він.

Також про вибухи у Миколаєві сьогодні, 22 червня, повідомляють місцеві видання.Відомо, що близько 11:00 у місті пролунали два вибухи. Їх чули жителі різних районів. Декількома хвилинами пізніше у Миколаєві була оголошена повітряна тривога.

Близько 11:25 у місті пролунав ще один потужний вибух, після чого у небо піднявся чорний стовп диму. Жителі повідомляють, що після ракетних ударів виникли пожежі, які видно навіть на околицях

«Миколаїв перебуває під потужним ракетним обстрілом. У різних мікрорайонах періодично чутно сильні вибухи», - йдеться у повідомленні.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що перед вибухами у Миколаєві були зафіксовані запуски ракет з боку тимчасово окупованого Херсону.

Нагадаємо, Кім пояснив, навіщо окупанти посилюють обстріли Миколаєва. Також окупанти обстріляли пляж на Донеччині: є загиблі.