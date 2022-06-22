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    Артилеристи оцінили точність американських гаубиць (фото)

    Зброя, надана нашими партнерами, вже активно використовується на фронті - Артилеристи оцінили точність американських гаубиць (фото)
    Зброя, надана нашими партнерами, вже активно використовується на фронті
    фото: Міністерство оборони

    Воїни з нещадною «любов’ю» насипають окупантам сотні снарядів 155-го калібру

    Воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола на сході України продовжують нищити російських окупантів з американських гаубиць М777.

    «Усі артилеристи як один кажуть, що працювати на такому озброєнні їм до вподоби, особливо тішить точність вогневого ураження по цілях з цих «трьох сімок».

    Разом нищимо окупанта, разом до перемоги!», – повідомили у Міністерстві оборони.

    Також, Міноборони оприлюднило фото, як воїни з нещадною «любов’ю» насипають окупантам сотні снарядів 155-го калібру.

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    Артилеристи оцінили точність американських гаубиць (фото)
    Артилеристи оцінили точність американських гаубиць (фото)
    Артилеристи оцінили точність американських гаубиць (фото)
    Артилеристи оцінили точність американських гаубиць (фото)
    Артилеристи оцінили точність американських гаубиць (фото)
    Артилеристи оцінили точність американських гаубиць (фото)
    фото: Міністерство оборони

    Нагадаємо, зброя, отримана Україною в рамках допомоги від країн-партнерів, ефективніша від радянських зразків. Як повідомляє Міноборони, наші захисники вже використовують американські гаубиці. Й до того ж, дуже вдало.

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    Теги: росія окупанти зброя Міноборони війна Україна окупація #stoprussia
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    Артилеристи оцінили точність американських гаубиць (фото)