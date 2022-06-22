Артилеристи оцінили точність американських гаубиць (фото)

Воїни з нещадною «любов’ю» насипають окупантам сотні снарядів 155-го калібру

Воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола на сході України продовжують нищити російських окупантів з американських гаубиць М777.

«Усі артилеристи як один кажуть, що працювати на такому озброєнні їм до вподоби, особливо тішить точність вогневого ураження по цілях з цих «трьох сімок».

Разом нищимо окупанта, разом до перемоги!», – повідомили у Міністерстві оборони.

Також, Міноборони оприлюднило фото, як воїни з нещадною «любов’ю» насипають окупантам сотні снарядів 155-го калібру.

Нагадаємо, зброя, отримана Україною в рамках допомоги від країн-партнерів, ефективніша від радянських зразків. Як повідомляє Міноборони, наші захисники вже використовують американські гаубиці. Й до того ж, дуже вдало.