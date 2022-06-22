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    Політика

    Винищувачі НАТО п'ять разів за тиждень підіймалися в небо через літаки РФ

    Винищувачі НАТО п'ять разів за тиждень підіймалися в небо через літаки РФ
    фото з відкритих джерел

    13-19 червня винищувачі повітряної поліції НАТО вісім разів патрулювали вздовж Балтійського повітряного кордону з РФ та Білоруссю

    Протягом минулого тижня винищувачі НАТО п'ять разів піднімалися в повітря для супроводу російських літаків. Авіація Росії була помічена біля Калінінградської області. Про це повідомляє міноборони Литви.

    «13-19 червня винищувачі повітряної поліції НАТО вісім разів патрулювали вздовж Балтійського повітряного кордону з Російською Федерацією та Білоруссю. В п'яти випадках вони супроводжували російські військові літаки у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем», – йдеться у повідомленні.

    За інформацією Міноборони Литви винищувачі супроводжували:

    • літак повітряного спостереження та аерофотозйомки Ан-30 (три польоти з Калінінградської області на материкову частину РФ і назад – 14, 15 та 16 червня).
    • Іл-20 радіоелектронної розвідки. Літак 16 червня здійснив переліт з материкової частини РФ у Калінінградську область, 18 червня – у зворотному напрямку. Він летів із вимкненим транспондером, без плану польоту, але підтримував зв'язок з регіональним центром управління польотами.

    Нагадаємо, НАТО проводить у Європі найбільші в історії військові навчання з випробування систем протиповітряної та протиракетної оборони. Загалом залучено понад 3 тис. військовослужбовців з 17 країн.

    До слова, російський літак, що бомбив Донбас, розбився у Ростовській області.

    Теги: росія окупанти НАТО авіація Міноборони війна військові навчання літак військові Україна окупація #stoprussia
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    Винищувачі НАТО п'ять разів за тиждень підіймалися в небо через літаки РФ