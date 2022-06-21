Харків палав після ворожих обстрілів (фото)

У складську будівлю влучило декілька ворожих снарядів

Сьогодні, 21 червня, після ворожих обстрілів із артилерії сталося декілька пожеж в Індустріальному районі Харкова. Найбільша з них – у складській будівлі. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

На час прибуття рятувальних вогонь встиг поширитись на площу близько 3000 кв. м. Лише у складську будівлю влучило декілька ворожих снарядів, що й зумовило стрімке поширення полум’я на значну площу.

Пожежу було ліквідовано о 18:15.

До гасіння пожежі було залучено 14 одиниць техніки та близько 60 чоловік особового складу ДСНС.

Як повідомлялося, вдень Харків вчергове опинився під російським артобстрілом. Через вибухи у деяких районах Харкова виникли перебої зі світлом, водою та зв'язком. За даними журналістів, у промисловій зоні на сході Харкова спалахнула пожежа.

Внаслідок обстрілу росіянами Харкова, за останніми даними, загинули четверо людей.