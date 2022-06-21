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    Події в Україні

    Харків палав після ворожих обстрілів (фото)

    Вогонь охопив площу близько 3 тис. кв. м - Харків палав після ворожих обстрілів (фото)
    Вогонь охопив площу близько 3 тис. кв. м
    фото: ДСНС

    У складську будівлю влучило декілька ворожих снарядів

    Сьогодні, 21 червня, після ворожих обстрілів із артилерії сталося декілька пожеж в Індустріальному районі Харкова. Найбільша з них – у складській будівлі. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

    На час прибуття рятувальних вогонь встиг поширитись на площу близько 3000 кв. м. Лише у складську будівлю влучило декілька ворожих снарядів, що й зумовило стрімке поширення полум’я на значну площу.

    Пожежу було ліквідовано о 18:15.

    До гасіння пожежі було залучено 14 одиниць техніки та близько 60 чоловік особового складу ДСНС.

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    Харків палав після ворожих обстрілів (фото)
    Харків палав після ворожих обстрілів (фото)
    Харків палав після ворожих обстрілів (фото)
    Харків палав після ворожих обстрілів (фото)
    Харків палав після ворожих обстрілів (фото)

    Як повідомлялося, вдень Харків вчергове опинився під російським артобстрілом. Через вибухи у деяких районах Харкова виникли перебої зі світлом, водою та зв'язком. За даними журналістів, у промисловій зоні на сході Харкова спалахнула пожежа.

    Внаслідок обстрілу росіянами Харкова, за останніми даними, загинули четверо людей.

    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Харків палав після ворожих обстрілів (фото)