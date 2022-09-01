Головна Країна Політика
search button user button menu button

Очільник Дніпропетровщини будує дорогу до власного маєтку коштом держави – ЗМІ

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Очільник Дніпропетровщини будує дорогу до власного маєтку коштом держави – ЗМІ
Резніченка запідозрили у використанні службового становища для власних цілей 
скріншот

Котеджне містечко під Дніпром – елітне і недешеве місце

Дніпропетровська обласна військова адміністрація асфальтує дорогу в напрямку елітного котеджного містечка в лісі у передмісті Дніпра, у якому може мешкати губернатор Валентин Резніченко. Про це пише видання «Лица».

«Чи то до котеджного містечка, чи то до бази відпочинку в селі Піщанка Новомосковського району Дніпропетровської області асфальтують дорогу автомобілі з написом «Велике будівництво». Ходять чутки, що один з котеджів займає голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко, для нього і будують дорогу», – повідомляє видання.

Котеджне містечко «Goodwill residence» будує компанія «Вертекс груп». Це елітне місце, найдешевший котедж стартує з 10,5 млн грн. Піщанська громада – курортна, має більш, ніж півсотні домів відпочинку, пансіонатів та турбаз. А ось хто є підрядником ремонту дороги – невідомо. В Піщанській сільраді послались на те, що ремонтом керує Дніпропетровська ОВА.  

«Піщанська сільська рада не є розпорядником інформацію щодо вартості виконаних робіт та ідентифікатору закупівель», – йдеться у відповіді сільської влади.  

Очільник Дніпропетровщини будує дорогу до власного маєтку коштом держави – ЗМІ фото 1

Журналісти сфотографували техніку з наліпками «Великого будівництва», що задіяна у ремонті дороги. За даними реєстру, вантажівка «Івеко» з номером АЕ6927РК належить фірми «Асбіт» Олега Міланіча. Олег Міланіч не відповів на питання, хто є виконавцем робіт з ремонту дороги у Піщанці, де працює його самоскид.  

Очільник Дніпропетровщини будує дорогу до власного маєтку коштом держави – ЗМІ фото 2
Очільник Дніпропетровщини будує дорогу до власного маєтку коштом держави – ЗМІ фото 3

«Асбіт» у 2021 році продала компанії «Будінвест інжиніринг» будівельних матеріалів на 124 млн грн. Основними власниками «Будінвест інжиніринг» є Павло Чухно і Яна Хланта. Під час війни ця фірма стала одним з найбільших отримувачів бюджетних коштів по всій Україні. Фітнес-тренерка Яна Хланта невідома у бізнесі, однак джерело видання «Наші гроші» називає її знайомою Резніченка.

Очільник Дніпропетровщини будує дорогу до власного маєтку коштом держави – ЗМІ фото 4
«Велике будівництво» – програма президента України. Координатором «Великого будівництва» є Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента.

Журналісти звернулися до одного з Регіональних сервісних центрів, щоб отримати витяг з реєстру транспортних засобів МВС щодо автомобілів та техніки, яка працює в курортному селі, з логотипом «Велике будівництво». Щодо екскаваторів та тракторів відмовили у наданні інформації: реєстр спецтехніки ведуть обласні військові адміністрації, тобто в даному випадку – Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у Запоріжжі високопосадовці розкрадали гуманітарку. Ексагент НАБУ оприлюднив шокуючі деталі.

Читайте також:

НАБУ повідомило про нову підозру екснардепу Мартиненку

Присвоїв вісім кілограмів золота: поліція оголосила підозру експрокурору

Суд обрав запобіжний захід екскерівнику АРМА

Теги: МВС Дніпропетровщина гроші бюджет

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки рашистської атаки на Синельниківський район
Рашисти обстріляли житлові будинки на Дніпропетровщині (фото)
Вчора, 20:28
Серед іншого, обшуки проходять у міськраді, обласній військовій адміністрації, складських приміщеннях
Обшуки у посадовців Запоріжжя: що розслідують правоохоронці
30 серпня, 19:56
Слідчі ДБР затримали одного із посередників «на гарячому»
ДБР викрило масштабну злочинну схему в органах влади Запоріжжя
13 серпня, 13:18

Політика

Очільник Дніпропетровщини будує дорогу до власного маєтку коштом держави – ЗМІ
Очільник Дніпропетровщини будує дорогу до власного маєтку коштом держави – ЗМІ
Міноборони звернулося до міжнародних організацій у День знань
Міноборони звернулося до міжнародних організацій у День знань
Окупанти в Мелітополь завезли із Росії понад пів тисячі вчителів
Окупанти в Мелітополь завезли із Росії понад пів тисячі вчителів
Зрадник Царьов згадав ніч з Януковичем у шведському готелі
Зрадник Царьов згадав ніч з Януковичем у шведському готелі
«Такого 1 Вересня ще ніколи не було». Перша леді звернулась до дітей
«Такого 1 Вересня ще ніколи не було». Перша леді звернулась до дітей
Депутатка Безугла оголосила полювання на одіозну соратницю Януковича
Депутатка Безугла оголосила полювання на одіозну соратницю Януковича

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Депутат Держдуми закликав вбити Зеленського (відео) 
79K
Кремль знайшов виправдання головному провалу Путіна
68K
Рада нацбезпеки відреагувала на втечу лідера забороненої ОПЗЖ із України
63K
Готували переворот. СБУ викрила агентів РФ, яких «кинув» Медведчук
43K
Туреччина визнає Крим лише українським. Москва несподівано відреагувала 
25K
«Південь» повідомив про успіхи ЗСУ на Херсонщині

Новини

«Маєте унікальну можливість». Залужний у День знань дав пораду школярам
Сьогодні, 11:14
Місія МАГАТЕ не може продовжувати рух на Запорізьку АЕС: рашисти обстрілюють маршрут 
Сьогодні, 08:30
На півдні окупанти намагаються відновити логістичне забезпечення своїх військ
Сьогодні, 07:26
Депутат Держдуми закликав вбити Зеленського (відео) 
Вчора, 14:21
Погода у вересні буде аномальною: прогноз 
Вчора, 13:45
Ляшко розповів, як фармацевтичний ринок України переходить на правові стандарти ЄС
Вчора, 12:17

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту