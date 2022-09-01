Котеджне містечко під Дніпром – елітне і недешеве місце

Дніпропетровська обласна військова адміністрація асфальтує дорогу в напрямку елітного котеджного містечка в лісі у передмісті Дніпра, у якому може мешкати губернатор Валентин Резніченко. Про це пише видання «Лица».

«Чи то до котеджного містечка, чи то до бази відпочинку в селі Піщанка Новомосковського району Дніпропетровської області асфальтують дорогу автомобілі з написом «Велике будівництво». Ходять чутки, що один з котеджів займає голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко, для нього і будують дорогу», – повідомляє видання.

Котеджне містечко «Goodwill residence» будує компанія «Вертекс груп». Це елітне місце, найдешевший котедж стартує з 10,5 млн грн. Піщанська громада – курортна, має більш, ніж півсотні домів відпочинку, пансіонатів та турбаз. А ось хто є підрядником ремонту дороги – невідомо. В Піщанській сільраді послались на те, що ремонтом керує Дніпропетровська ОВА.

«Піщанська сільська рада не є розпорядником інформацію щодо вартості виконаних робіт та ідентифікатору закупівель», – йдеться у відповіді сільської влади.

Журналісти сфотографували техніку з наліпками «Великого будівництва», що задіяна у ремонті дороги. За даними реєстру, вантажівка «Івеко» з номером АЕ6927РК належить фірми «Асбіт» Олега Міланіча. Олег Міланіч не відповів на питання, хто є виконавцем робіт з ремонту дороги у Піщанці, де працює його самоскид.

«Асбіт» у 2021 році продала компанії «Будінвест інжиніринг» будівельних матеріалів на 124 млн грн. Основними власниками «Будінвест інжиніринг» є Павло Чухно і Яна Хланта. Під час війни ця фірма стала одним з найбільших отримувачів бюджетних коштів по всій Україні. Фітнес-тренерка Яна Хланта невідома у бізнесі, однак джерело видання «Наші гроші» називає її знайомою Резніченка.

«Велике будівництво» – програма президента України. Координатором «Великого будівництва» є Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента.

Журналісти звернулися до одного з Регіональних сервісних центрів, щоб отримати витяг з реєстру транспортних засобів МВС щодо автомобілів та техніки, яка працює в курортному селі, з логотипом «Велике будівництво». Щодо екскаваторів та тракторів відмовили у наданні інформації: реєстр спецтехніки ведуть обласні військові адміністрації, тобто в даному випадку – Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у Запоріжжі високопосадовці розкрадали гуманітарку. Ексагент НАБУ оприлюднив шокуючі деталі.

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