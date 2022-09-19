Ворог посилює перевірки в окупованому Маріуполі

Рашисти намагаються боротися з суспільними незадоволеннями та бунтами шляхом створення атмосфери страху

Боти по пабліках Маріуполя масово поширюють інформацію про старт мобілізації в місті

Окупаційна влада розпочала комплексну операцію з посилення режиму в Маріуполі. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«По місту стрімке зростання патрулів в складі комендатури, російських військових та поліції окупантів. Мобільні блок пости. Масові перевірки документів в чоловіків», – йдеться в повідомленні.

Крім того, боти по міських пабліках масово поширюють інформацію про старт мобілізації в місті. Зазначається, що окупанти одночасно переслідують комплекс цілей:

боротьба з суспільними незадоволеннями та соціальними бунтам шляхом створення атмосфери страху;

виявлення та примусова мобілізація мешканців Донецька та інших міст, окупованих до 2022 року, які масово шукають укриття в Маріуполі та районі;

привчання маріупольців до думки про невідворотність мобілізації, старт якої відповідно до доручення пушиліна має початись на початку жовтня;

посилення контрпартизанських заходів.

Також повідомляють про перші арешти, зокрема встановлено та заарештовано (читай кинуто «на подвал») автора відео з бунтом мешканців Лівобережжя.

Раніше повідомлялося, що в окупантів критично не вистачає людей. Тому вони можуть закрити діру у «живій силі» маріупольцями.