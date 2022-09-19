Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог посилює перевірки в окупованому Маріуполі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог посилює перевірки в окупованому Маріуполі
Рашисти намагаються боротися з суспільними незадоволеннями та бунтами шляхом створення атмосфери страху
Петро Андрющенко/Telegram

Боти по пабліках Маріуполя масово поширюють інформацію про старт мобілізації в місті

Окупаційна влада розпочала комплексну операцію з посилення режиму в Маріуполі. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«По місту стрімке зростання патрулів в складі комендатури, російських військових та поліції окупантів. Мобільні блок пости. Масові перевірки документів в чоловіків», – йдеться в повідомленні.

Крім того, боти по міських пабліках масово поширюють інформацію про старт мобілізації в місті. Зазначається, що окупанти одночасно переслідують комплекс цілей:

  • боротьба з суспільними незадоволеннями та соціальними бунтам шляхом створення атмосфери страху;
  • виявлення та примусова мобілізація мешканців Донецька та інших міст, окупованих до 2022 року, які масово шукають укриття в Маріуполі та районі;
  • привчання маріупольців до думки про невідворотність мобілізації, старт якої відповідно до доручення пушиліна має початись на початку жовтня;
  • посилення контрпартизанських заходів.

Також повідомляють про перші арешти, зокрема встановлено та заарештовано (читай кинуто «на подвал») автора відео з бунтом мешканців Лівобережжя.

Раніше повідомлялося, що в окупантів критично не вистачає людей. Тому вони можуть закрити діру у «живій силі» маріупольцями.

Теги: рашисти війна Маріуполь окупанти мобілізація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загарбники вдалися до вербування людей із в'язниць та невизнаних республік
Рашисти можуть організувати примусову «мобілізацію» в Маріуполі
17 вересня, 15:26
У фільтраційних таборах окупанти вивчають українців на предмет «нацистських знаків»
Пройшли п’ять фільтраційних таборів. Інтерв’ю з маріупольцем, який втік із Росії Війна і право
15 вересня, 22:03
Невдоволення маріупольців новою «владою» зростає
Жителі окупованого Маріуполя вийшли на мітинг (відео)
15 вересня, 14:45

Події в Україні

Харківщина: знайдено командний пункт ворога з арсеналом зброї та техніки (фото)
Харківщина: знайдено командний пункт ворога з арсеналом зброї та техніки (фото)
Російські окупанти масово відмовляються воювати. ЗСУ виявили документи
Російські окупанти масово відмовляються воювати. ЗСУ виявили документи
Ворог посилює перевірки в окупованому Маріуполі
Ворог посилює перевірки в окупованому Маріуполі
Окупанти скинули на Дергачі міни з відкладеною детонацією
Окупанти скинули на Дергачі міни з відкладеною детонацією
Харківщина: на мінах підірвалися шість цивільних
Харківщина: на мінах підірвалися шість цивільних
Британська розвідка пояснила, чому Росія втрачає перевагу в повітрі
Британська розвідка пояснила, чому Росія втрачає перевагу в повітрі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Росіяни показали інтерв’ю із полоненою Пташкою з «Азовсталі» (відео)
102K
Міноборони попередило українців: Пугачова – це наживка
53K
«Нафтогаз» захопили рейдери? Парламент шукає Вітренка
43K
ЗСУ на Харківщині затрофеїли танк із цікавим маскуванням (відео)
31K
Лукашенко із дровами став героєм пародії (відео)
23K
«Це початок кінця». Арестович пояснив, чим обернеться для Путіна бунт Пугачової

Новини

ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
Сьогодні, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту