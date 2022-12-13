Ворог всю ніч тероризував Дніпропетровщину: пошкоджено десятки будинків (фото)

У Червоногригорівській громаді близько 700 родин залишились без світла

Цієї ночі російські загарабники знову били по Дніпрпетровщині. Під обстріли потрапили три громади – Червоногригорівська, Марганецька та Нікопольська. Про це повідомив голова місцевої облради Микола Лукашук.

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«Гатили з важкої артилерії і «Градів», випустивши близько півсотні снарядів. Люди неушкоджені», – йдеться в повідомленні.

У Нікополі сталася пожежа, одне авто згоріло. З десяток житлових будинків пошкоджено, зачепило також господарські споруди, декілька адмінбудівель, магазин, вантажівку, лінії електропередач.

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У Червогригорівській громаді внаслідок атаки зруйновано гараж, легкову автівку. Понівечено близько 12 осель та господарських споруд, машину, електромережі. Близько 700 родин залишились без світла.

Щодо Марганецької громади – ворог бив по самому Марганцю і ще по двом селам. Наразі наслідки обстрілів з‘ясовуються.

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Нагадаємо, триває 293-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.