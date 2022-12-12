Ракетний удар по Костянтинівці та обстріл Сумщини: яка ситуація в регіонах

Окупанти не припиняють удари по об’єктах цивільної інфраструктури та житлу на території Херсонської області

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Одеській, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Чернігівщині, Житомирщині, Черкащині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Сумщина

Сьогодні зранку – обстріл з міномету в районі околиці м.Середина-Буда Середино-Будської ТГ Шосткинського району. Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється. Вчора протягом дня ворог двічі обстріляв Великописарівську громаду: росіяни вели вогонь із мінометів по одному із прикордонних сіл. Обстріли пошкодили приватний будинок. Також вчора ввечері росіяни відкривали вогонь по Середино-Будській громаді. Без постраждалих.

Запорізька

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Шевченко, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське, Гуляйполе, Залізничне, Дорожнянка, Чарівне, Темирівка, Білогір'я, Новодарівка, Новоандріївка, Щербаки, Мала Токмачка, Полтавка, Плавні, Павлівка. Надійшло 12 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

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Дніпропетровщина

Вночі потерпала від обстрілів Нікопольщина, окупанти били «Градами», «Ураганами» та важкою артилерією по Нікопольській та Марганецькій громадах. Без жертв. На місцях прильотів працюють представники ДСНС, деталі уточнюються.

Харківщина

Протягом минулої доби ворожі обстріли було зафіксовано у Куп’янському, Харківському, Вовчанському та Ізюмському районах. За попередньою інформацією, жертв немає. У Харківському районі в с. Глибоке, внаслідок обстрілів окупантів горіли два будинки. Обійшлося без постраждалих. У місті Балаклія 58-річна жінка отримала поранення – наступила на вибухонебезпечний пристрій. Госпіталізована в середньому стані.

Луганщина

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли по районах Новоселівського, Стельмахівки, Піщаного, Невського, Діброви, Макіївки, Площанка та Червонопопівки. У окупованому Довжанську продовжують вирізати шахтне обладнання. Ситуація в області важка.

Донеччина

Вночі – ракетний обстріл Костянтинівки. Пошкоджена будівля колишньої школи та приватні будинки. Активні бойові дії поблизу Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Красногорівки. Ситуація в області залишається складною. За минулу добу на Донеччині: один загиблий і троє поранених.

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Миколаївщина

Вночі – мінометний обстріл по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Минулої доби ворог також завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих. Вчора ввечері внаслідок ворожого обстрілу одного з населених пунктів Куцурубської громади зруйновано господарське приміщення, пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури, житлові будинки. Без жертв та постраждалих.

Херсонщина

Окупанти не припиняють удари по об’єктах цивільної інфраструктури та житлу на території Херсонської області. За інформацією ГШ ЗСУ, ворожі війська обстріляли, зокрема, Гаврилівку, Дудчани, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Червоний маяк, Львове, Іванівку, Зеленівку, Інженерне, Чорнобаївку, Антонівку, Дніпровське та місто Херсон. Стабільно напружена ситуація на території тимчасово окупованої Генічеської міської територіальної громади.​ Багато військових РФ також знаходиться на території Арабатської Стрілки.​ На звільнених територіях Херсонщини продовжується робота аби повернути нормальне життя. Область отримує гуманітарну допомогу, відновлюється електропостачання.

Триває 292-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.