Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний удар по Костянтинівці та обстріл Сумщини: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний удар по Костянтинівці та обстріл Сумщини: яка ситуація в регіонах
Росіяни обстріляли населені пункти Донеччини
Нацполіція

Окупанти не припиняють удари по об’єктах цивільної інфраструктури та житлу на території Херсонської області

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Одеській, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Чернігівщині, Житомирщині, Черкащині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Сумщина

Сьогодні зранку – обстріл з міномету в районі околиці м.Середина-Буда Середино-Будської ТГ Шосткинського району. Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється. Вчора протягом дня ворог двічі обстріляв Великописарівську громаду: росіяни вели вогонь із мінометів по одному із прикордонних сіл. Обстріли пошкодили приватний будинок. Також вчора ввечері росіяни відкривали вогонь по Середино-Будській громаді. Без постраждалих.

Запорізька

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Шевченко, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське, Гуляйполе, Залізничне, Дорожнянка, Чарівне, Темирівка, Білогір'я, Новодарівка, Новоандріївка, Щербаки, Мала Токмачка, Полтавка, Плавні, Павлівка. Надійшло 12 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

Вночі потерпала від обстрілів Нікопольщина, окупанти били «Градами», «Ураганами» та важкою артилерією по Нікопольській та Марганецькій громадах. Без жертв. На місцях прильотів працюють представники ДСНС, деталі уточнюються.

Харківщина

Протягом минулої доби ворожі обстріли було зафіксовано у Куп’янському, Харківському, Вовчанському та Ізюмському районах. За попередньою інформацією, жертв немає. У Харківському районі в с. Глибоке, внаслідок обстрілів окупантів горіли два будинки. Обійшлося без постраждалих. У місті Балаклія 58-річна жінка отримала поранення – наступила на вибухонебезпечний пристрій. Госпіталізована в середньому стані.

Луганщина

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли по районах Новоселівського, Стельмахівки, Піщаного, Невського, Діброви, Макіївки, Площанка та Червонопопівки. У окупованому Довжанську продовжують вирізати шахтне обладнання. Ситуація в області важка.

Донеччина

Вночі – ракетний обстріл Костянтинівки. Пошкоджена будівля колишньої школи та приватні будинки. Активні бойові дії поблизу Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Красногорівки. Ситуація в області залишається складною. За минулу добу на Донеччині: один загиблий і троє поранених.

Миколаївщина

Вночі – мінометний обстріл по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Минулої доби ворог також завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих. Вчора ввечері внаслідок ворожого обстрілу одного з населених пунктів Куцурубської громади зруйновано господарське приміщення, пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури, житлові будинки. Без жертв та постраждалих.

Херсонщина

Окупанти не припиняють удари по об’єктах цивільної інфраструктури та житлу на території Херсонської області. За інформацією ГШ ЗСУ, ворожі війська обстріляли, зокрема, Гаврилівку, Дудчани, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Червоний маяк, Львове, Іванівку, Зеленівку, Інженерне, Чорнобаївку, Антонівку, Дніпровське та місто Херсон. Стабільно напружена ситуація на території тимчасово окупованої Генічеської міської територіальної громади.​ Багато військових РФ також знаходиться на території Арабатської Стрілки.​ На звільнених територіях Херсонщини продовжується робота аби повернути нормальне життя. Область отримує гуманітарну допомогу, відновлюється електропостачання.

Триває 292-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.

Читайте також: 

Теги: ЗСУ війна росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти атакували Херсонську область з артилерії та РСЗВ
Окупанти обстріляли Херсонщину: дві людини загинули
Вчора, 12:29
Росія втратила в Україні вже 5928 бойових броньованих машин
ЗСУ вже ліквідували майже 95 тис. окупантів – Генштаб
Сьогодні, 09:41
Окупанти знову обстріляли населені пункти Донеччини
Росіяни вдарили по продовольчому ринку в Гірнику: багато поранених (фото)
Сьогодні, 10:54

Події в Україні

«Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням
«Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням
Ракетний удар по Костянтинівці та обстріл Сумщини: яка ситуація в регіонах
Ракетний удар по Костянтинівці та обстріл Сумщини: яка ситуація в регіонах
Росіяни вдарили по продовольчому ринку в Гірнику: багато поранених (фото)
Росіяни вдарили по продовольчому ринку в Гірнику: багато поранених (фото)
Які ракети не може збивати українська ППО: роз'яснення Повітряних сил
Які ракети не може збивати українська ППО: роз'яснення Повітряних сил
Вибухи на аеродромі в Рязані: загинув пілот, який обстрілював Україну
Вибухи на аеродромі в Рязані: загинув пілот, який обстрілював Україну
ЗСУ вже ліквідували майже 95 тис. окупантів – Генштаб
ЗСУ вже ліквідували майже 95 тис. окупантів – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Чому Росія напала на Україну: Пєсков вигадав нову причину
13K
Дитяче Євробачення-2022: хто став переможцем і яке місце виборола українка
8741
Негода скувала рух на західному кордоні Україні (фото)
7339
У Львові вирує негода: повалені дерева, обледенілі дороги (фото)
5419
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
5209
Дружини загарбників влаштовують скандали через грошові виплати: перехоплення розвідки

Новини

За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
10 грудня, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
9 грудня, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
9 грудня, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
9 грудня, 15:22

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту