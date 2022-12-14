Ворог за ніч зруйнував десятки житлових будинків на Дніпропетровщині (фото)

У Нікополі внаслідок обстрілу спалахнуло два господарства

Внаслідок атаки у Нікополі пошкоджені кілька приватних будинків, СТО, газопровід та лінії електропередач

Російські загарбники всю ніч атакували Нікопольщину з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

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«Тримали під прицілом два міста – Нікополь та Марганець. Направили на житлові квартали понад 50 снарядів», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки у Нікополі пошкоджені кілька приватних будинків, СТО, газопровід та лінії електропередач.

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У Марганці російські снаряди понівечили з десяток приватних будинків та господарських споруд, авто, газогони та електромережі. В обійстях мiстян зайнялися дві пожежі. Вогнеборці їх уже приборкали.

У інших районах вночі сирена попереджала про небезпеку, та обійшлося без ударів. І на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, триває 294-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.