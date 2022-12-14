Ворожі «Шахеди» атакують Київщину: вибухи лунають у столиці (відео)

Російські загарбники атакують Київську область «дронами-камікадзе»

Київська область перебуває під обстрілами, населені пункти атакують «дрони-камікадзе». Місцеві Телеграм-канали повідомляють про вибухи в Обухові та Українці. Також жителі Києва чують звуки вибухів у столиці: за попередньою інформацією працює ППО.

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За наявною інформацією, у Борщагівці вдалося знешкодити ворожий «Шахед».

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Нагадаємо, у Київській області в 05:57 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожих безпілотників.

Нагадаємо, триває 294-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.