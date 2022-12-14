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Рашисти обстрілюють Херсон: у місті спалахнула масштабна пожежа (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти обстрілюють Херсон: у місті спалахнула масштабна пожежа (відео)
На місці події працюють співробітники ДСНС та рятувальники
фото: скріншот з відео

У Херсоні спалахнула пожежа через російські обстріли

У Херсоні сталася масштабна пожежа в одному з районів міста внаслідок ворожих обстрілів. Про це повідомляє Telegram-канал «Кавун Херсон».

Пожежа спалахнула після вечірника атак російських окупантів у вівторок, 13 грудня.

На місці події працюють співробітники ДСНС та рятувальники. Вогнеборці ліквідують пожежу, а також розбирають завали.

У мережі також було опубліковано відео пожежі в одному з районів Херсона.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти відводять свої підрозділи з районів двох населених пунктів Херсонської області.

Нагадаємо, триває 293-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.

До слова, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебували під вогневим контролем української армії.

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Теги: пожежа росія окупанти війна обстріл Херсон

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