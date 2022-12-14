Рашисти обстрілюють Херсон: у місті спалахнула масштабна пожежа (відео)

На місці події працюють співробітники ДСНС та рятувальники

У Херсоні спалахнула пожежа через російські обстріли

У Херсоні сталася масштабна пожежа в одному з районів міста внаслідок ворожих обстрілів. Про це повідомляє Telegram-канал «Кавун Херсон».

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Пожежа спалахнула після вечірника атак російських окупантів у вівторок, 13 грудня.

На місці події працюють співробітники ДСНС та рятувальники. Вогнеборці ліквідують пожежу, а також розбирають завали.

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У мережі також було опубліковано відео пожежі в одному з районів Херсона.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти відводять свої підрозділи з районів двох населених пунктів Херсонської області.

Нагадаємо, триває 293-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.

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До слова, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебували під вогневим контролем української армії.