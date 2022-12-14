Окупанти запустили на Київ близько десяти «Шахедів»: що вже відомо

Вибухи прогриміли у Шевченківському районі Києва

Вранці 14 грудня російські окупанти атакували Київ дронами «Шахед». Частина дронів була збита у Київській області та є збиття у столиці. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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Перший вибух у Києві пролунав о 06:26.

«Серед іранських дронів, які прямували у бік Києва, були збиті в області, у Києві також є збиття», – повідомив Цаплієнко.

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За його даними, кількість «Шахедів», запущених на Київ, складає близько десяти штук.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів-«Шахедів».

Нагадаємо, у Київській області в 05:57 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожих безпілотників.

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Київська область перебуває під обстрілами, населені пункти атакують дрони-камікадзе. Місцеві Телеграм-канали повідомляють про вибухи в Обухові та Українці.

Також жителі Києва чують звуки вибухів у столиці: за попередньою інформацією працює ППО.

За наявною інформацією, на Борщагівці вдалося знешкодити ворожий «Шахед».

Згодом мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Шевченківському районі.