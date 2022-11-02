Силовики викрили «крота» ФСБ на Харківщині – експрацівника Служби безпеки України (фото)

Зрадникові світить покарання до 15 років позбавленні волі

Служба безпеки України завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо колишнього співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області. Про це повідомила пресслужба відомства.

Зловмисник погодився на співпрацю зі спецслужбами РФ в обмін на обіцянку гарантій безпеки для нього та його родини у разі окупації регіону. Контррозвідники СБУ викрили «крота» та зібрали докази, які дозволяють висунути йому звинувачення в державній зраді. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Чоловіка завербували на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Посада в координаційному штабі обласного управління СБУ дозволяла йому таємно збирати та передавати представнику головного управління генерального штабу ЗС РФ розвіддані про дислокацію і переміщення військової техніки та особового складу Сил оборони України, а також про плани та діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб.

Цю інформацію окупанти використовували, щоб уникати ударів ЗСУ і планувати диверсії та масовані артилерійські і прицільні ракетні обстріли стратегічних об’єктів міста та оборонних позицій.

Зрадника затримали під час збору ним даних для підготовки ракетного удару по адміністративній будівлі управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, також співробітники Служби безпеки викрили на антиукраїнській діяльності дочку колишнього міністра оборони України (2012-2014 рр.) Павла Лебедєва. За матеріалами слідства, вона керувала підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ.