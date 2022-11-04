«Почувався солдатом, що утік з вермахту». Історія росіянина, який попросив притулку у Фінляндії

«Моя країна – окупант. І я не розумію, як поводитися»

У квітні, лише через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Сергій Філенко став першою людиною у Карелії, яку покарали за порушення нового закону, спрямованого проти тих, хто нібито дискредитує російські збройні сили.

У червні його визнали винним у такому ж порушенні, і коли прийшов час сплачувати штраф, Філенко нашкрябав антивоєнні повідомлення на купюрах номіналом 5 тис. рублів, якими платив.

«Забороняю витрачати ці гроші на війну і прислужників Путіна», – також написав він на одній із банкнот.

Філенко – тесля, письменник і місцевий активіст у столиці регіону – Петрозаводську. Він має величезний досвід протистояння владі Путіна. У квітні 2021 року його затримали на акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального. На відео він декламує вірш Редьярда Кіплінга, коли поліцейські ведуть його до фургона. Він не хотів їхати з Росії, хоча, за різними оцінками, так вже зробили сотні тисяч його співвітчизників після того, як 24 лютого Путін розпочав війну проти України. Філенко вагався навіть після того, як 21 вересня Путін оголосив про мобілізацію.

«Я мислив так: в армію не піду і силою мене не заберуть. Ну, хоч мене у наручниках заберуть, але автобус десь зупиниться... Але від тюрми нескінченно ховатися не можна», – сказав Філенко «Радіо Свобода».

Проте друг умовив Філенка долучитися до лав останньої хвилі росіян, які втекли до Фінляндії за туристичною візою до того, як влада цієї країни фактично закрила двері для російських туристів. Тепер Філенко приєднався до майже тисячі співвітчизників, які цього року подали документи на політичний притулок у Фінляндії. У порівнянні з попередніми роками кількість таких запитів суттєво зросла.

Зараз Філенко живе у бідно мебльованій квартирі з чотирма іншими російськими шукачами притулку у місті Іматра, приблизно за 10 км від російського кордону. Усі його сусіди по квартирі прибули до Фінляндії після того, як Путін оголосив мобілізацію.

Філенко сподівається незабаром знайти роботу, щоби утримувати сім'ю, яка залишилася у Росії.

«Я постійно думаю, як їх привезти, де і коли ми знову побачимося. Але головне зараз – знайти застосування своїм рукам», – говорить він.

Турист, тесля, рецидивіст

Фінляндія давно є популярним пунктом в'їзду російських мандрівників до Шенгенської зони ЄС. Проте після вторгнення Росії в Україну уряд Фінляндії запровадив жорсткі обмеження для російських туристів.

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін у серпні заявила, що «неправильно, коли Росія веде агресивну, жорстоку загарбницьку війну у Європі, а росіяни можуть жити нормальним життям, подорожувати Європою, бути туристами».

30 вересня набули чинності посилені обмеження Фінляндії для російських туристів. У країні вважають, що мобілізація «і стрімке зростання кількості туристів, які прибувають до Фінляндії та проходять транзитом через Фінляндію, ставлять під загрозу міжнародне становище та міжнародні відносини Фінляндії».

Цей крок, разом із подібними заходами інших європейських урядів, викликав дискусію на Заході щодо того, чи є закриття кордонів для Росії виправданою та необхідною відповіддю на агресію Москви, чи такі обмеження сприяють підживленню Кремля і карають опонентів Путіна, які намагаються втекти з Росії.

Імміграційний офіс Фінляндії: По ним всього з початку 2022 року з проханням про надання притулку звернулися 966 осіб з російськими паспортами. З них 550 тільки за останній місяць

Довгий послужний список опозиційної діяльності Філенка, ймовірно, стане більш переконливим аргументом для отримання притулку, ніж у тих росіян, які втекли виключно через мобілізацію. Активіст розповів «Радіо Свобода», що під час виїзду з Росії до Фінляндії 26 вересня його кілька годин допитували російські прикордонники, перш ніж пропустили.

«Вони носили мій паспорт туди-сюди і запитували, наприклад, чи справді я вірю, що Навального отруїли», – сказав Філенко, маючи на увазі отруєння опозиціонера хімічною зброєю у 2020 році. Коли прийшов час подати заяву про політичний притулок, Філенко знову пояснював свою позицію під час офіційної співбесіди з чиновником фінської поліції. Коли він через перекладача сказав чиновнику, що він столяр і рецидивіст, поліцейський випростався і виглядав збентеженим, згадує Філенко.

«Мені доводилося розповідати про всі мої повторні адміністративні правопорушення, на яких мітингах і за що мене затримували: спочатку я обурювався, що Навального отруїли, потім – окупацією і вторгненням в Україну. По мірі розвитку розповіді про кожне наступне «повторне правопорушення» поліцейський ставав дедалі привітнішим», – згадує Філенко.

На акциях в поддержку Алексея Навального по всей России задержали более 413 человек. В лидерах по задержанным — Уфа, Кемерово, Санкт-Петербург. Кадры наиболее жёстких задержаний тоже приходят из Петербурга pic.twitter.com/UL6NhRPo6U — Открытые медиа (@OpenMedia_io) April 21, 2021

«Епіцентр зла»

Філенко розраховує отримати дозвіл на роботу у Фінляндії у найближчі три місяці. Поки що він часто відвідує бібліотеку в Іматрі, ходить на уроки фінської двічі на тиждень, а решту часу витрачає на самостійне вивчення мови.

Філенко активно вивчає мову і сподівається незабаром знайти роботу, щоби утримувати сім'ю, яка залишилася у Росії Фото: Radio Free Europe

На початку жовтня влада Фінляндії оголосила, що українці та росіяни, які шукають притулку у цій країні, будуть розміщені окремо, бо українці «збентежені розміщенням російських шукачів притулку у тих самих приміщеннях».

Філенко описує, як його власні зустрічі з українськими біженцями у Фінляндії викликали у нього глибокі емоційні спалахи. Після прибуття до Фінляндії він провів кілька днів у місті Йоенсуу та його околицях, зустрічаючись із місцевими друзями та знайомими та намагаючись зрозуміти, як пустити коріння у новому оточенні.

Перебуваючи там, він пішов до громадського центру, де збиралися родини українських біженців.

«Я сидів за столиком, де розмовляли та пили чай українки і почувався солдатом, який утік із вермахту, десь у Швейцарії, з французькими біженцями: моя країна окупувала Францію і я не розумію, як себе поводити», – згадував Філенко. Він каже, що встав і вийшов з кухні, «йдучи коридором, стримуючи емоції».

«І тут за мною біжить хлопець (виявилося, росіянин – «Главком»), обіймає, дивиться на мене... Я теж дивлюся на нього і мало не плачу. Я відчуваю себе в епіцентрі зла і нічого не можу зробити», – зазначає Філенко.

Джерело: Radio Free Europe

Переклад: Наталія Сокирчук, «Главком»