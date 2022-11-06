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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 6 листопада

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 6 листопада
Наслідки рашистської атаки на Україну
Нацполіція

У Нікопольському районі внаслідок обстрілу рашистів поранення отримала дев’ятирічна дитина

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Тернопільській областях, на Полтавщині, Львівщині, Вінничині. Черкащині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Запорізька область

У результаті нічного ракетного удару ворога по Запоріжжю зруйнувано двоповерхову будівлю комерційного підприємства. Масштабну пожежу ліквідовували вогнеборці. За попередніми даними, нажаль, одна людина загинула. Триває розбір завалів. Ще одна ракета впала на земельній ділянці у приватному секторі. Вибуховою хвилею і уламками пошкоджено вікна приватних будівель і два авто. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Сумщина

Вчора протягом дня прикордонні громади області опинилися під ворожим вогнем, а саме – Есманьська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська та Шалигинська. За попередніми даними, – без постраждалих.

Чернігівщина

За добу – три обстріли із артилерії, мінометів та РСЗВ по Новгород-Сіверському та Чернігівському районах. За попередніми даними, – без жертв та руйнувань.

Дніпропетровщина

Вночі росіяни обстріляли три громади – Мирівську, Марганецьку та Нікопольську. У Мирівській пізно увечері поранили дев'ятирічну дівчинку. Вона у лікарні. Стан середньої тяжкості. Понівечені п'ять будинків, господарські споруди, кілька автівок та газогін. У Нікопольській та Марганецькій громадах – без постраждалих.

У Нікополі пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, меблеве виробництво, транспортне підприємство, декілька газогонів та ліній електропередач.

Харківщина

Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли територій Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківщини, прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ. За попередніми даними, – без постраждалих.

Луганщина

Чергову атаку росіян відбито від Білогорівки. Із різних видів озброєння окупанти обстріляли територію поблизу Макіївки, Невського і Площанки. Всього ворог сім разів намагався штурмувати позиції наших військових вздовж лінії зіткнення та 21 раз застосовував артилерію, а вночі вдарив ракетою. Воїни наших ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, сім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та три інших важливих військових об’єкти окупантів. З окупованих територій надходить інформація про зникнення людей у Марківському та Новопсковському районах.

Донеччина

Вночі – обстріли вздовж лінії фронту. Напружена ситуація в районі Вугледару і Павлівки. Артобстріли Авдіївки, Очеретинської і Торецької громад. Обстріли та штурмові дії у Світлодарській громаді, важка ситуація на ст.Майорськ. У деокупованих населених пунктах відновлюють системи життєзабезпечення. За минулу добу на Донеччині: один загиблий, троє поранених цивільних.

Миколаївщина

Вночі ворог завдавав ударів по населеному пункту Галицинівської громади. Влучання в об’єкт промислової інфраструктури. Постраждалих немає. Також сьогодні вночі були обстріли за межами населеного пункту Широківської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Херсонщина

Обстановка на Херсонщині залишається складною. Під час спроб ворога завдати авіаційних ударів по наших позиціях, зенітниками протиповітряної оборони знищено на Бериславщині два ударних ворожих гелікоптери Ка-52. Українська авіація відпрацювала по системах ППО окупантів у Херсонському районі. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, в результаті дій Сил оборони уражено райони зосередження російських окупаційних військ у населених пунктах Раденськ та Чулаківка. Гучні вибухи лунали в Херсоні. Продовжується насильницька евакуація населення з тимчасово зайнятих територій Херсонської області.

Нагадаємо, триває 256-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Теги: Україна ЗСУ окупанти росія війна

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