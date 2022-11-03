Зникнення прапорів рашистів на Херсонщині: ЗСУ пояснили, що замислив ворог (фото, відео)

Загарбники познімали триколори, однак радіти рано

Окупанти готують провокації

У мережі поширюють фото приміщення херсонської ОДА, з якого зникли російські триколори. Місцеві видання пишуть, що рашисти покинули свої блокпости в Чернобаївці, Степанівці і Білозерці. Як пояснила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, причиною таких дій ворогів є те, що вони готують провокації.

«Не варто поспішати радіти, треба розуміти, що гібридна війна передбачає і ось такі інформаційні вкиди, атаки», – додала Гуменюк.

За її словами, у Херсоні та області залишаються регулярні підрозділи окупантів, які перевдягнуті у цивільний одяг. Ворог це робить для створення картинки, що нібито по цивільних відкривається вогонь із боку ЗСУ.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що на правобережній Херсонщині було помічено масовий підрив веж стільникового зв'язку.

Як повідомлялося, що російські окупаційні війська можуть незабаром залишити Херсон і переміститися на лівий берег Дніпра.

Нагадаємо, керівниця міської військової адміністрації Херсона Галина Лугова розповіла, що російські окупанти на Херсонщині масово розкрадають оселі людей, які виїхали з окупації, а також тероризують людей, які залишилися.

Також російські загарбники перемістили свою «адміністрацію» з Херсона на лівий берег Дніпра.

Крім того, окупаційна влада Херсонщини оголосила про припинення цивільного транспортного сполучення через Дніпро.