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Зникнення прапорів рашистів на Херсонщині: ЗСУ пояснили, що замислив ворог (фото, відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зникнення прапорів рашистів на Херсонщині: ЗСУ пояснили, що замислив ворог (фото, відео)
Загарбники познімали триколори, однак радіти рано 
фото з соцмереж

Окупанти готують провокації 

У мережі поширюють фото приміщення херсонської ОДА, з якого зникли російські триколори. Місцеві видання пишуть, що рашисти покинули свої блокпости в Чернобаївці, Степанівці і Білозерці. Як пояснила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, причиною таких дій ворогів є те, що вони готують провокації. 

«Не варто поспішати радіти, треба розуміти, що гібридна війна передбачає і ось такі інформаційні вкиди, атаки», – додала Гуменюк.

За її словами, у Херсоні та області залишаються регулярні підрозділи окупантів, які перевдягнуті у цивільний одяг. Ворог це робить для створення картинки, що нібито по цивільних відкривається вогонь із боку ЗСУ.

Зникнення прапорів рашистів на Херсонщині: ЗСУ пояснили, що замислив ворог (фото, відео) фото 1

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що на правобережній Херсонщині було помічено масовий підрив веж стільникового зв'язку. 

Як повідомлялося, що російські окупаційні війська можуть незабаром залишити Херсон і переміститися на лівий берег Дніпра.

Нагадаємо, керівниця міської військової адміністрації Херсона Галина Лугова розповіла, що російські окупанти на Херсонщині масово розкрадають оселі людей, які виїхали з окупації, а також тероризують людей, які залишилися.

Також російські загарбники перемістили свою «адміністрацію» з Херсона на лівий берег Дніпра

Крім того, окупаційна влада Херсонщини оголосила про припинення цивільного транспортного сполучення через Дніпро.

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Теги: рашисти Херсонщина війна Генштаб

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