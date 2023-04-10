Втрата «Мрії». Компанія, яка страхувала лайнер, повідомила сумну новину

Страхова компанія відмовилась від виплат знищений літак Ан-225 «Мрія», і керівництво компанії було в курсі, що грошей не буде

Стало відомо, що страховики, найімовірніше, не виплачуватимуть компенсації за знищений літак Ан-225 «Мрія». Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Як загубили «Мрію»? Що говорять ключові свідки у скандальній справі».

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Під час допиту голова правління страхової компанії «Бусін» визнав, що обставини пошкодження літака Ан-225 «Мрія» є страховим випадком. Але страхування було анульовано 22 лютого 2022 року (за два дні до вторгнення РФ – «Главком») за ініціативою іноземних перестраховиків. Свідок зауважив, що про цю ситуацію було проінформовано керівництво «Антонова».

Нагадаємо, у кінці лютого 2022 року окупанти знищили найбільший у світі літак «Мрія». Саме тоді, рік тому, Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом знищення літака. За даними слідства, службові особи державного підприємства «Антонов» протягом 30 січня – 24 лютого минулого року неналежно виконали свої службові обов’язки і не зберегли довірене їм майно.

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До слова, колишній капітан літака «Мрія» Дмитро Антонов розповів, що АН-225 можна було врятувати від ворожих обстрілів у Гостомелі, однак літак знищила безвідповідальність керівництва, у тому числі і Сергія Бичкова. Літак не евакуювали, хоча була можливість.

Служба безпеки України зібрала ґрунтовну доказову базу на колишніх гендиректора ДП «Антонов», його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки. І підтвердила, що двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами слідства, напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. Такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення літака АН-225 «Мрія».