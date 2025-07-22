Втрати ворога станом на 22 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1090 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 22 липня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 22 липня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 22 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 1044250 (+1090) осіб,
- танків ‒ 11038 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23035 (+7) од,
- артилерійських систем – 30680 (+43) од,
- РСЗВ – 1445 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1199 (+0) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47437 (+256),
- крилаті ракети ‒ 3533 (+18),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55953 (+94) од,
- спеціальна техніка ‒ 3935 (+1).
Як відомо, триває 1245-й день повномасштабної війни в Україні.