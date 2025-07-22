Втрати ворога станом на 22 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

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РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11038 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1090 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 22 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 22 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 22 липня втратила:

особового складу ‒ близько 1044250 (+1090) осіб,

танків ‒ 11038 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 23035 (+7) од,

артилерійських систем – 30680 (+43) од,

РСЗВ – 1445 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1199 (+0) од,

літаків – 421 (+0) од,

гелікоптерів – 340 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47437 (+256),

крилаті ракети ‒ 3533 (+18),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 55953 (+94) од,

спеціальна техніка ‒ 3935 (+1).

Втрати ворога у війні станом на 22 липня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1245-й день повномасштабної війни в Україні.