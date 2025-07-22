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Втрати ворога станом на 22 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Втрати ворога станом на 22 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11038 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1090 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 22 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 22 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 22 липня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1044250 (+1090) осіб,
  • танків ‒ 11038 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23035 (+7) од,
  • артилерійських систем – 30680 (+43) од,
  • РСЗВ – 1445 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1199 (+0) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47437 (+256),
  • крилаті ракети ‒ 3533 (+18),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55953 (+94) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3935 (+1).
Втрати ворога у війні станом на 22 липня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 22 липня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1245-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб втрати

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