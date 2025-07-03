Липецька область: стало відомо, який завод атакували дрони

Нічна атака на РФ може залишити частину військової техніки та засобів ураження окупантів без критично важливих елементів живлення

У ніч на 3 липня у Липецькій області РФ безпілотниками було уражено завод «Енергія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Підприємство знаходиться у місті Єлець та виробляє батареї для авіабомб і ракет армії РФ. Зокрема, завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.

Пропагандисти вже визнали, що ціллю ураження був завод, проте заявили, що пожежа виникла лише на паркувальному майданчику одного з підприємств у липецькому Єльці. Як завжди, постраждалих нібито немає.

Раніше в українському Генштабі повідомляли, що зупинка роботи ПАТ «Енергія» може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сили оборони України 1 липня завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.