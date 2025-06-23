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Сибіга назвав три ключові важелі тиску, щоб змусити Росію до миру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сибіга назвав три ключові важелі тиску, щоб змусити Росію до миру
Сибіга: Зараз слушний час, щоб примусити Росію до миру
фото з відкритих джерел

Очільник МЗС сказав, що «настав час задіяти всі дипломатичні інструменти, аби підвищити ціну для Росії за подальшу агресію»

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що три чинники можуть змусити РФ до миру. Про це він сказав перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, інформує «Главком».

За словами Сибіги, санкції, ізоляція, замороження активів примусять Росію до миру.

«Настав час задіяти всі дипломатичні інструменти, аби підвищити ціну для Росії за подальшу агресію», – сказав очільник МЗС, додавши, що «зараз слушний час, аби використати всі дипломатичні інструменти для того, щоб примусити Росію до миру».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що головним джерелом доходів, яке дозволяє Росії фінансувати війну, залишається енергетичний сектор. Саме тому, на його думку, найбільш ефективним інструментом тиску на Кремль є жорсткі санкції проти російської енергетики, зокрема встановлення максимальної граничної ціни на нафту.

Раніше повідомлялося, що Білий дім підготував кілька варіантів економічного тиску на Росію. Сам Трамп також неодноразово погрожував Кремлю новими санкціями, якщо не буде припинення вогню. Також Державний секретар США Марко Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир’я.

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Теги: Андрій Сибіга росія війна

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