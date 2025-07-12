Міндовкілля назвало суму збитків, які Росія завдала українському довкіллю

Збитки довкіллю від війни сягнули 108 млрд євро: Україна закликає світ до «зеленого відновлення»

На Міжнародній конференції з питань відновлення України URC-2025 у Римі Міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук заявила, що збитки довкіллю від війни вже сягають €108 млрд. За її словами, відновлення є питанням не лише національної безпеки, але й безпеки всього європейського континенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міндовкілля.

Гринчук повідомила, що на сьогодні зафіксовано понад 9 тис кейсів руйнування довкілля через дії РФ. Серед найбільш шокуючих прикладів вона назвала підрив Каховської греблі, отруєння річки Сейм та влучання у Новий безпечний конфайнмент (НБК) ЧАЕС.

Міністерка також зазначила, що майже 23% загальної території України все ще заміновано. Збитки гідротехнічній інфраструктурі оцінюються щонайменше у $746 млн, а потреби на відновлення – у майже $11 млрд. Сфера надрокористування України зазнала збитків у €10,6 трлн євро, а близько 50% найважливіших критичних мінеральних ресурсів України перебувають в окупованих Росією регіонах.

За словами Світлани Гринчук, масштаб цього терору робить питання захисту довкілля питанням безпеки всього континенту. Тому Україна наполягає, що відновлення потрібне вже зараз, не чекаючи закінчення війни.

Міністерка розповіла про ключові ініціативи України у цьому напрямку:

Законопроєкт «Про зелене відновлення»: Він запроваджує принципи «зеленої» таксономії для стимулювання сталих інвестицій, дозволить залучити приватне фінансування та створить правові підстави для нових фінансових інструментів, таких як «зелені» облігації.

Платформа Зеленого відновлення: Започаткована торік на полях URC у Берліні, ця ідея стартувала з €5 млн від Уряду Німеччини, а сьогодні йдеться про внески партнерів у сумі €20 млн.

Розмінування та відновлення природи: На звільнених територіях вже розміновано майже 100 тис га лісів. У національному парку «Святі Гори», де війною знищено 80% лісових насаджень, цього року почали висаджувати сосну за новою технологією.

Реабілітаційні центри для тварин: Такі центри не лише зберігають біорізноманіття, але й стають ментальною опорою для людей, які постраждали від російського терору, зокрема ветеранів.

«Перелік таких кейсів можна продовжувати. Адже формула “зеленого” відновлення пронизує весь наш економічний порядок денний. Новий світопорядок зароджується на шляху до миру – так само і нові принципи взаємодії з довкіллям зароджуються під час подолання наслідків бойових дій. Цей напрямок потребує спільної роботи з усіма стейкхолдерами та активної участі союзників. Тож ми закликаємо усі зацікавлені сторони долучатися. Ми відкриті до дискусій та співпраці», – наголосила Світлана Гринчук.

Нагадаємо, Детективи БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування щодо місцевого підприємця, який не сплатив понад 4,5 млн грн податків під час торгівлі технікою з Євросоюзу.