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Буданов розповів, коли США знову будуть надавати допомогу Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Буданов розповів, коли США знову будуть надавати допомогу Україні
Вашингтон може надіслати Україні додаткові системи ППО
фото з відкритих джерел

Очільник ГУР закликав не судити про Трампа за характеристиками ЗМІ

Сполучені Штати Америки найближчим часом продовжать надавати допомогу Україні. Зокрема, Вашингтон може надіслати додаткові системи протиповітряної оборони. Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, передає «Главком».

«Позиція Трампа послідовна, не слід судити про нього за характеристиками ЗМІ. Як керівник розвідки я знаю більше», – сказав він.

Нагадаємо, що останнім часом від президента США лунають різкі заяви на адресу Кремля та Путіна. Трамп вже неодноразово висловлював своє розчарування російським диктатором.

Ба більше Трамп заявив, що «незадоволений» російським диктатором Володимиром Путіним та анонсував невеличкий сюрприз, натякаючи на санкції проти РФ. 

Господар Білого дому наголосив, що Путін «вбиває багато людей – своїх і українських солдатів», назвавши втрати «сім тисяч на тиждень».

За словами американського президента, війна в Україні начебто мала тривати 3-4 дні, але українці «мали дуже хороше озброєння», наголосивши, що США надали українцям «найкращу зброю, яку коли-небудь створювали».

Як повідомлялося, заяви президента США Дональда Трампа щодо військової допомоги Україні викликали суперечливу реакцію в Росії. У той час як колишній президент Росії Дмитро Медведєв закликав «ніяк» не реагувати на слова Трампа, український політик-колаборант Олег Царьов розцінив їх як «знакову подію». 

Reuters пише, що Штати можуть передати Києву зброї на суму майже $300 млн.

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Теги: розвідка Кирило Буданов війна США Україна Дональд Трамп

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