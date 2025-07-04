Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вісім пацієнтів у важкому стані після нічного обстрілу Києва: обставини травмування

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Вісім пацієнтів у важкому стані після нічного обстрілу Києва: обставини травмування
За словами завідувача відділення політравми Свято-Михайлівської клінічної лікарні, більшість киян отримали травми після повторних ударів РФ
фото: ДСНС Києва/Facebook

Більшість пацієнтів будуть перебувати на лікуванні понад місяць

У відділення політравми Свято-Михайлівської клінічної лікарні доставили вісім людей, які зазнали поранень унаслідок масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня, вони у важкому стані. Про це повідомив телеканалу «Київ24» завідувач відділення політравми Свято-Михайлівської клінічної лікарні Євген Баценко, інформує «Главком»

За його словами, пацієнти віком від 25 до 58 років отримали різноманітні травми. Зокрема у них уламкові поранення верхніх та нижніх кінцівок.

«У деяких пацієнтів ми діставали з ран скло, камінці тощо. Зі слів низки постраждалих, вони отримали травми, коли вийшли на вулицю після перших обстрілів й потрапили під повторний «приліт», – сказав Баценко.

Він також повідомив, що більшість пацієнтів будуть перебувати на лікуванні понад місяць. 

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.  

Є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Раніше ми писали, що Сили оборони України 1 липня завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники. 

До слова, за даними Служби зовнішньої розвідки України, 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.

Теги: обстріл війна Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вирогідність використання ядерної зброї зростає швидше, ніж світові ціни на нафту
Вирогідність використання ядерної зброї зростає швидше, ніж світові ціни на нафту
23 червня, 16:44
Зенітні дрони проти шахедів: чому розвиток не настав?
Чому Україна програє війну дронів і як це змінити
20 червня, 21:07
Окупанти мають певні тактичні успіхи та просування вглиб української території
Навіщо Путіну Сумщина
15 червня, 16:00
Військовий експерт повідомив про нову базу для запусків ракет «Кинджал»
Нові цілі для Малюка. Військовий експерт звертає увагу на об’єкт, який почали використовувати росіяни
4 червня, 14:06
Під час операції застосували сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує алгоритми ШІ та ручне втручання оператора
Операція «Павутина». СБУ показала найяскравіші кадри уражень літаків
4 червня, 16:41
Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом різко розкритикував присутність Національної гвардії у Лос-Анджелесі
Протести у США, вибухи у Росії, атака на Україну: головне за ніч
9 червня, 05:57
Дрони атакували місто Суми
Росія атакувала безпілотниками Суми
20 червня, 00:56
Святослав був душею компанії, ініціативним, відкритим до спілкування та нових ідей – з ним було легко і цікаво
Боронив Україну на Херсонському та Донецькому напрямках. Згадаймо Святослава Строгецького
19 червня, 09:00
31-річний Дмитро Ісаєнко загинув під завалами будинку у Києві
Безугла втрапила у скандал через допис про загиблого під час обстрілу студента
18 червня, 14:38

Новини

Рятувальники показали, як відбувається ліквідація наслідків нічного обстрілу Києва (фото, відео)
Рятувальники показали, як відбувається ліквідація наслідків нічного обстрілу Києва (фото, відео)
У двох районах Києва облаштовано штаби допомоги постраждалим від атаки 4 липня (адреси)
У двох районах Києва облаштовано штаби допомоги постраждалим від атаки 4 липня (адреси)
Під час нічного обстрілу росіяни пошкодили склад видавництва «Наш Формат»
Під час нічного обстрілу росіяни пошкодили склад видавництва «Наш Формат»
Вісім пацієнтів у важкому стані після нічного обстрілу Києва: обставини травмування
Вісім пацієнтів у важкому стані після нічного обстрілу Києва: обставини травмування
Нічна масована атака на Київ 4 липня: 23 постраждалих, ліквідація наслідків триває (оновлено)
Нічна масована атака на Київ 4 липня: 23 постраждалих, ліквідація наслідків триває (оновлено)
Окупанти пошкодили консульський відділ посольства Польщі
Окупанти пошкодили консульський відділ посольства Польщі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 липня: ситуація на фронті
141K
Путін послав Трампа. Що далі?
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 липня 2025
71K
Стали відомі обставини загибелі Героя України, пілота F-16 Максима Устименка
19K
Трамп розкрив деталі своєї розмови з Путіним
19K
Прогноз магнітних бур на 4-6 липня: якою буде сонячна активність

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua