Вісім пацієнтів у важкому стані після нічного обстрілу Києва: обставини травмування

Більшість пацієнтів будуть перебувати на лікуванні понад місяць

У відділення політравми Свято-Михайлівської клінічної лікарні доставили вісім людей, які зазнали поранень унаслідок масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня, вони у важкому стані. Про це повідомив телеканалу «Київ24» завідувач відділення політравми Свято-Михайлівської клінічної лікарні Євген Баценко, інформує «Главком»

За його словами, пацієнти віком від 25 до 58 років отримали різноманітні травми. Зокрема у них уламкові поранення верхніх та нижніх кінцівок.

«У деяких пацієнтів ми діставали з ран скло, камінці тощо. Зі слів низки постраждалих, вони отримали травми, коли вийшли на вулицю після перших обстрілів й потрапили під повторний «приліт», – сказав Баценко.

Він також повідомив, що більшість пацієнтів будуть перебувати на лікуванні понад місяць.

У відділення політравми Свято-Михайлівської клінічної лікарні доставили вісім людей, які зазнали поранень унаслідок масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня. Всі вони перебувають у важкому стані. pic.twitter.com/ToofnUxlmI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 4, 2025

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.

Є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Раніше ми писали, що Сили оборони України 1 липня завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники.

До слова, за даними Служби зовнішньої розвідки України, 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.