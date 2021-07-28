Вулиці стали річками. На Чернівці налетіла сильна злива (відео)

Сильна злива, яка пообіді прокотилася Чернівцями, перетворила центральні вулиці міста на річки з брудною водою

Найбільше від негоди «дісталося» старій частині міста

У Чернівцях внаслідок сильної зливи, яка тривала близько пів години, підтоплено центральну частину міста. Про це пишуть місцеві видання 0372.ua та molbuk.ua.

«Сильна злива, яка пообіді прокотилася Чернівцями, перетворила центральні вулиці міста на річки з брудною водою», – інформують ЗМІ.

Зазначається, що найбільше «дісталося» старій частині міста.

У районі вулиці Богдана Хмельницького, залізничного вокзалу вода сягала бардюрів вздовж дороги.

На вулицях та тротуарах утворилися величезні калюжі.

До слова, в Одесі через негоду будинок може зірватись в нікуди (відео).

Напередодні Рівненщину засипало великим градом. Ще один прикрий інцидент трапився у Вараші. Там негода повалила дерево, одне з яких впало на припаркований автомобіль.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що погода в Україні в серпні буде спекотною перші два тижні. Після цього почнеться кардинальне зниження температури.

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