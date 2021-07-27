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    Рівненщину засипало великим градом (фото)

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    Випав град розміром з куряче яйце - Рівненщину засипало великим градом (фото)
    Випав град розміром з куряче яйце
    Фото: скріншот

    У селі Млинок Вараського району випав гігантський град

    Негода знову розгулялась на Рівненщині. Тут випав град розміром з куряче яйце, затоплені вулиці та повалені дерева. Про це інформує rivne_1283 в Іnstagram.

    Так, у селі Млинок Вараського району випав гігантський град. Місцеві жителі показали величезні на траві.

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    Рівненщину засипало великим градом (фото)
    Рівненщину засипало великим градом (фото)
    Рівненщину засипало великим градом (фото)
    Рівненщину засипало великим градом (фото)

    А вулиці Вараша після зливи перетворилися на Венецію.

    Ще один прикрий інцидент трапився у Вараші біля РАЕС. Там негода повалила дерево, одне з яких впало на припаркований автомобіль.

    Додамо, що за інформацією Укргідрометцентру, погода в Україні у вівторок, 27 липня, залишатиметься спекотною. Стовпчики термометрів піднімуться аж до +34 градсів тепла. Західні регіони накриють дощі з грозами.

    Раніше повідомлялося, що цими днями в Україну прийде спокійна спекотна погода з прохолодними ночами.

    Додамо, що синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в п’ятницю, 23 липня, в Україні встановиться сонячна погода без опадів.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що погода в Україні в серпні буде спекотною перші два тижні. Після цього почнеться кардинальне зниження температури.

    Синоптики запевняють, що на півдні України з 1 по 14 серпня стовпчики термометрів показуватимуть +31...+34°. З 15 серпня спека щодня відступатиме й температура встановиться на рівні +24...+26°.

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    Теги: Рівненщина негода дощ
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    Рівненщину засипало великим градом (фото)