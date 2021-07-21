Синоптик розповів, які капризи приготував українцям серпень

Лише на сході погода в серпні може бути трохи спекотніше, ніж у столиці та в центральній Україні

Незначні дощі будуть на початку місяця, в середині й ближче до кінця літа

Погода в Україні в серпні буде спекотною перші два тижні. Після цього почнеться кардинальне зниження температури. Про це в коментарі «Фактам ICTV» розповів народний синоптик Леонід Горбань.

Спеціаліст стверджує, що на півдні України з 1 по 14 серпня стовпчики термометрів показуватимуть +31...+34°. З 15 серпня спека щодня відступатиме й температура встановиться на рівні +24...+26°.

Синоптик прогнозує, що в Київській області з 1 по 5 серпня буде +31...+33° і +28...+30° – з 6 по 12 серпня. З 15 серпня стане дещо прохолодніше – до +26...+28°. Починаючи з 19 серпня, температура повітря продовжить знижуватися і до кінця місяця стовпчики термометрів опустяться до +21...+23°.

На думку Горбаня, на решті території країни температурні показники не надто відрізнятимуться від столичного регіону. лише на сході погода в серпні може бути трохи спекотніше.

«7-8 серпня українців чекає потужна буря. Незначні дощі будуть на початку місяця, в середині й ближче до кінця літа», – розповів синоптик.

На півдні опади очікуються 2, 4, 7-8, 11, 25-26 серпня. У Київській області дощитиме 2, 7-8, 15, 22, 25, 29 серпня.

Додамо, що синоптикиня розповіла, що найближчої ночі атмосферний фронт ще дощитиме та покриватиме грозами південну частину України, а також передбачається нестійка погода в Центрі.

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