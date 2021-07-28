Наслідки дощу в Києві: на мокрій дорозі зіткнулися чотири автівки (фото, відео)

Через ДТП рух смугою в напрямку Лук'янівки заблоковано

Рух Подільським узвозом паралізовано

У середу, 28 липня, на Подільському узвозі в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

ДТП сталася біля стадіону «Спартак». Тут зіткнулися чотири автомобілі.

У результаті автопригоди є постраждалі, але про їхню кількість і стан поки нічого не відомо.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, через ДТП рух транспорту в напрямку Лук'янівки паралізовано.

На місці ДТП працюють лікарі швидкої допомоги та поліція.

Як відомо, вночі та вранці в Києві пройшов сильний дощ. Наразі дороги мокрі, тож водіям слід бути обережними.