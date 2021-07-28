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    Наслідки дощу в Києві: на мокрій дорозі зіткнулися чотири автівки (фото, відео)

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    Через ДТП рух смугою в напрямку Лук'янівки заблоковано - Наслідки дощу в Києві: на мокрій дорозі зіткнулися чотири автівки (фото, відео)
    Через ДТП рух смугою в напрямку Лук'янівки заблоковано
    Фото: скріншот із відео

    Рух Подільським узвозом паралізовано

    У середу, 28 липня, на Подільському узвозі в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    ДТП сталася біля стадіону «Спартак». Тут зіткнулися чотири автомобілі.

    У результаті автопригоди є постраждалі, але про їхню кількість і стан поки нічого не відомо.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, через ДТП рух транспорту в напрямку Лук'янівки паралізовано.

    На місці ДТП працюють лікарі швидкої допомоги та поліція.

    Як відомо, вночі та вранці в Києві пройшов сильний дощ. Наразі дороги мокрі, тож водіям слід бути обережними.

    Теги: ДТП Київ дороги автомобіль дощ
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    Наслідки дощу в Києві: на мокрій дорозі зіткнулися чотири автівки (фото, відео)