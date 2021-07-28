Скасовані авіарейси й перенесені олімпійські змагання: Токіо накрив тайфун (відео)
У зв’язку з наближенням тайфуну перенесли змагання з веслування та стрільби з лука
На тихоокеанське узбережжя в північно-східній частині Японії 28 липня вранці обрушився тайфун «Непартак». Про це повідомляє NHK.
Метеорологічне управління Японії повідомило, що тайфун «Непартак» вдарив по суші в районі міста Ісіномакі в префектурі Міягі приблизно о 6-й годині ранку в середу.
Станом на 9-у ранку тайфун перебував за
#Japon La tempête tropicale Nepartak s'approche de la région de la baie de Tokyo et pourrait avoir un impact sur une partie des épreuves de #Tokyo2020 .— AsieNews (@AsiaNews_FR) July 28, 2021
La tempête a également apporté de grosses vagues pour les événements de surf @business
pic.twitter.com/tCFfimkKCJ
В японському олімпійському комітеті Олімпійських ігор-2020 року, які стартували 23 липня, оголосили, що у зв’язку з наближенням тайфуну перенесли змагання з веслування та стрільби з лука. Решта спортивних заходів відбудуться за графіком, але організатори пообіцяли оперативно відреагувати, як тільки погодні умови стануть несприятливими.
Швидкість вітру перевищує
NO DEHYDRATE MORE— X_LOLOLOLOLOL_X (@X_LOLOLOLOLOL_X) July 28, 2021
Tropical Storm Nepartak set to miss Tokyo, but Olympians get no relief from heat - ABC News - https://t.co/3GFgB5ve7O via @ABC
Аналіз показів радара свідчить про те, що випадання
Протягом 24 годин до ранку в четвер метеорологи прогнозують до
На узбережжі Тихого океану в районі Тохоку прогнозуються вітри швидкістю до
Посадовці попереджають про зсуви грунту, повені та високі хвилі.
Раніше повідомлялося, що тайфун «Ін-Фа» («Феєрверк») досяг узбережжя провінції Чжецзян на сході Китаю. Максимальна сила вітру поблизу епіцентру тайфуну становила
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