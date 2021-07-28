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    Скасовані авіарейси й перенесені олімпійські змагання: Токіо накрив тайфун (відео)

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    На узбережжі Тихого океану в районі Тохоку прогнозуються вітри швидкістю до 72 кілометрів на годину - Скасовані авіарейси й перенесені олімпійські змагання: Токіо накрив тайфун (відео)
    На узбережжі Тихого океану в районі Тохоку прогнозуються вітри швидкістю до 72 кілометрів на годину
    Фото Скріншот відео AsiaNews_FR/Twitter

    У зв’язку з наближенням тайфуну перенесли змагання з веслування та стрільби з лука

    На тихоокеанське узбережжя в північно-східній частині Японії 28 липня вранці обрушився тайфун «Непартак». Про це повідомляє NHK.

    Метеорологічне управління Японії повідомило, що тайфун «Непартак» вдарив по суші в районі міста Ісіномакі в префектурі Міягі приблизно о 6-й годині ранку в середу.

    Станом на 9-у ранку тайфун перебував за 70 кілометрів на південь від міста Моріока в префектурі Івате, переміщаючись зі швидкістю 25 км на годину в північно-західному напрямку.

    В японському олімпійському комітеті Олімпійських ігор-2020 року, які стартували 23 липня, оголосили, що у зв’язку з наближенням тайфуну перенесли змагання з веслування та стрільби з лука. Решта спортивних заходів відбудуться за графіком, але організатори пообіцяли оперативно відреагувати, як тільки погодні умови стануть несприятливими.

    Швидкість вітру перевищує 54 км на годину в межах 280 кілометрів на північний схід і 220 кілометрів на північний захід від центру тайфуну.

    Аналіз показів радара свідчить про те, що випадання 33 мм дощових опадів на годину було зареєстровано в період до 8-ї години ранку в середу в місті Рікудзентаката в префектурі Івате. Всі рейси в міжнародному аеропорту Ханеда скасовані.

    Протягом 24 годин до ранку в четвер метеорологи прогнозують до 100 міліметрів дощу в регіоні Тохоку.

    На узбережжі Тихого океану в районі Тохоку прогнозуються вітри швидкістю до 72 кілометрів на годину та максимальні пориви 108 кілометрів на годину.

    Посадовці попереджають про зсуви грунту, повені та високі хвилі.

    Раніше повідомлялося, що тайфун «Ін-Фа» («Феєрверк») досяг узбережжя провінції Чжецзян на сході Китаю. Максимальна сила вітру поблизу епіцентру тайфуну становила 38 метрів на секунду.

    Також, на заході Грузії пройшли потужні зливи. Це стало причиною підйому рівня води в річках.

    Потерпає від негоди і Коста-Рика, там найсильніші за останні 40 років дощі, в країні почалися паводки.

    А на півночі Італії пройшов сильний дощ з градом (розміром з яйце), який пошкодив сотні автомобілів на магістралі А1 між П'яченца і Пармою.

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    Теги: Олімпіада Японія веслування негода дощ
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    Скасовані авіарейси й перенесені олімпійські змагання: Токіо накрив тайфун (відео)