Вулиці Мукачева цілодобово патрулюватиме Нацгвардія



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Публічний порядок в місті спільні патрулі гвардійців та працівників поліції охоронятимуть цілодобово з 9 лютого Фото: Сергій Гудак/Група інформації і комунікації Західного ТУ

За наказом міністра внутрішніх справ України у Мукачеві посилено заходи безпеки

У зв’язку зі скоєнням правопорушень в Мукачеві вулиці міста цілодобово патрулюватиме Нацгвардія.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

«У зв’язку з оперативною обстановкою, скоєнням ряду правопорушень в місті Мукачево, з метою надання допомоги органам Національної поліції, для стабілізації криміногенної обстановки в місті та Мукачівському районі Закарпатської області залучено оперативний резерв Національної гвардії України», – йдеться в повідомленні.

Для охорони громадського порядку в місто Мукачево прибули військовослужбовці полку оперативного призначення імені Івана Богуна. Також залучено гвардійців 2 Галицької бригади. Публічний порядок в місті спільні патрулі гвардійців та працівників поліції охоронятимуть цілодобово з 9 лютого.

Як повідомлялося, 7 лютого в Мукачеві сталася стрілянина, двоє людей були поранені. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство двох або більше осіб та за фактом незаконного поводження зі зброєю Кримінального кодексу України.

За наказом міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у Мукачеві посилено заходи безпеки.

На позачерговій сесії Мукачівська міськрада звернулася до Президента щодо криміногенної ситуації в місті та діяльності правоохоронних органів.

У Мукачівській міськраді акцентували, що головна причина регулярних «розборок» в місті – професійна слабкість і вкрай низька активність міської поліції. Також міські депутати вимагали зміни керівництва міського управління поліції, посилення його особового складу фахівцями з інших регіонів країни.

8 лютого на Закарпатті поліція провела спецоперацію, у результаті якої були затримані сім осіб зі злочинного угруповання. Як повідомляло раніше місцеве ЗМІ, ймовірно, що вони пов’язані зі стріляниною у Мукачеві.