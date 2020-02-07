Аваков відправив у Мукачево спецпризначенців і Нацгвардію



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7 лютого у Мукачеві відбулася перестрілка: з вогнепальними пораненнями до лікарняних закладів госпіталізовано двох осіб Фото: МВС

Пошуки учасників стрілянини тривають, проводиться спеціальна поліцейська операція

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наказав посилити заходи безпеки через стрілянину у Мукачеві, внаслідок якої було поранено двоє осіб.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Як зазначив міністр, наразі проводиться спеціальна поліцейська операція та пошуки учасників стрілянини.

«Сьогодні, 7 лютого, у Мукачеві відбулася перестрілка. У результаті із вогнепальними пораненнями до лікарняних закладів госпіталізовано двох осіб. Пошуки учасників стрілянини тривають, проводиться спеціальна поліцейська операція», - йдеться у повідомленні.

Аваков поділяє стурбованість місцевої влади криміногенною ситуацією в регіоні і віддав наказ посилити заходи безпеки. Зокрема у місті до оперативно-профілактичного відпрацювання залучено оперативників, а також спецпризначенців поліції та Національної гвардії України.

Нагадаємо, Мукачівська міськрада звернулася до президента Володимира Зеленського щодо криміногенної ситуації в місті.

Відповідне рішення прийняли депутати Мукачівської міськради на терміновому засіданні, яку зібрали через ранкову стрілянину в місті.

Як відомо, 7 лютого, близько 10 ранку на вулиці Сєченова у Мукачеві сталась стрілянина, є поранені. Полія сталася у мікрорайоні Росвигово, ще відомому як Чікаго. Невідомі напали на Артура Пашкуляка, якого пов‘язують із екснардепом Михайлом Ланьом.

Зазначимо, це вже не перший випадок «бандитських розбірок» у Мукачеві. Так, ще 11 липня 2015 року там теж сталася стрілянина. Конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення того ж Михайла Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «Правий сектор» почав заважати потокам контрабанди. В результаті інциденту в Мукачево постраждало 14 осіб, загинули троє.