Силовики зі стріляниною провели спецоперацію на Закарпатті (фото, відео)



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Затримання відбулося, коли Mercedes G-Glass та Toyota Land Cruiser 200 заїжджали у Закарпатську область через пост поліції у Нижніх Воротах Фото: mukachevo.net

Озброєні правоохоронці затримали два автомобілі з українською реєстрацією і осіб, які в них перебували

На Закарпатті в селищі міського типу Нижні Ворота Воловецького району сталася стрілянина під час спецоперації, яка пов'язана з інцидентом в Мукачево.

Про це пізно ввечері 8 лютого повідомив портал «Перший».

Зазначається, що в районі контрольного пункту Нижні Ворота спільна група СБУ, прокуратури, ДСР і спецпідрозділу «Корд» затримали два автомобілі з українською реєстрацією і осіб, які в них перебували.

Як додає видання mukachevo.net, за попередньою інформацією, затримання відбулося у той час як два автомобілі на львівській реєстрації Mercedes G-Glass та Toyota Land Cruiser 200 заїжджали у Закарпатську область через пост поліції у Нижніх Воротах.

Як відомо, ввечері 7 лютого глава МВС Арсен Аваков відправив у Мукачево спецпризначенців і Нацгвардію через стрілянину, внаслідок якої було поранено двоє осіб.

Нагадаємо, Мукачівська міськрада звернулася до президента Володимира Зеленського щодо криміногенної ситуації в місті.

Відповідне рішення прийняли депутати Мукачівської міськради на терміновому засіданні, яку зібрали через ранкову стрілянину в місті.

Як відомо, 7 лютого, близько 10 ранку на вулиці Сєченова у Мукачеві сталась стрілянина, є поранені. Полія сталася у мікрорайоні Росвигово, ще відомому як Чікаго. Невідомі напали на Артура Пашкуляка, якого пов‘язують із екснардепом Михайлом Ланьом.

Зазначимо, це вже не перший випадок «бандитських розбірок» у Мукачеві. Так, ще 11 липня 2015 року там теж сталася стрілянина. Конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення того ж Михайла Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «Правий сектор» почав заважати потокам контрабанди. В результаті інциденту в Мукачево постраждало 14 осіб, загинули троє.