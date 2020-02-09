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    Силовики зі стріляниною провели спецоперацію на Закарпатті (фото, відео)

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    Затримання відбулося, коли Mercedes G-Glass та Toyota Land Cruiser 200 заїжджали у Закарпатську область через пост поліції у Нижніх Воротах - Силовики зі стріляниною провели спецоперацію на Закарпатті (фото, відео)
    Затримання відбулося, коли Mercedes G-Glass та Toyota Land Cruiser 200 заїжджали у Закарпатську область через пост поліції у Нижніх Воротах
    Фото: mukachevo.net

    Озброєні правоохоронці затримали два автомобілі з українською реєстрацією і осіб, які в них перебували

    На Закарпатті в селищі міського типу Нижні Ворота Воловецького району сталася стрілянина під час спецоперації, яка пов'язана з інцидентом в Мукачево.

    Про це пізно ввечері 8 лютого повідомив портал «Перший».

    Зазначається, що в районі контрольного пункту Нижні Ворота спільна група СБУ, прокуратури, ДСР і спецпідрозділу «Корд» затримали два автомобілі з українською реєстрацією і осіб, які в них перебували. 

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    Силовики зі стріляниною провели спецоперацію на Закарпатті (фото, відео)
    Силовики зі стріляниною провели спецоперацію на Закарпатті (фото, відео)
    Силовики зі стріляниною провели спецоперацію на Закарпатті (фото, відео)
    Силовики зі стріляниною провели спецоперацію на Закарпатті (фото, відео)
    Силовики зі стріляниною провели спецоперацію на Закарпатті (фото, відео)
    Силовики зі стріляниною провели спецоперацію на Закарпатті (фото, відео)
    Силовики зі стріляниною провели спецоперацію на Закарпатті (фото, відео)
    Силовики зі стріляниною провели спецоперацію на Закарпатті (фото, відео)
    Силовики зі стріляниною провели спецоперацію на Закарпатті (фото, відео)
    Силовики зі стріляниною провели спецоперацію на Закарпатті (фото, відео)
    Силовики зі стріляниною провели спецоперацію на Закарпатті (фото, відео)
    Фото: mukachevo.net, pershij.com.ua

    Як додає видання mukachevo.net, за попередньою інформацією, затримання відбулося у той час як два автомобілі на львівській реєстрації Mercedes G-Glass та Toyota Land Cruiser 200 заїжджали у Закарпатську область через пост поліції у Нижніх Воротах.

    Як відомо, ввечері 7 лютого глава МВС Арсен Аваков відправив у Мукачево спецпризначенців і Нацгвардію через стрілянину, внаслідок якої було поранено двоє осіб.

    Нагадаємо, Мукачівська міськрада звернулася до президента Володимира Зеленського щодо криміногенної ситуації в місті.

    Відповідне рішення прийняли депутати Мукачівської міськради на терміновому засіданні, яку зібрали через ранкову стрілянину в місті.

    Як відомо, 7 лютого, близько 10 ранку на вулиці Сєченова у Мукачеві сталась стрілянина, є поранені. Полія сталася у мікрорайоні Росвигово, ще відомому як Чікаго. Невідомі напали на Артура Пашкуляка, якого пов‘язують із екснардепом Михайлом Ланьом. 

    Зазначимо, це вже не перший випадок «бандитських розбірок» у Мукачеві. Так, ще 11 липня 2015 року там теж сталася стрілянина. Конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення того ж Михайла Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «Правий сектор» почав заважати потокам контрабанди. В результаті інциденту в Мукачево постраждало 14 осіб, загинули троє.

    Національна поліція України МВС СБУ кримінал Закарпаття автомобіль стрілянина
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