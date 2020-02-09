Мати забрала у чоловіка сина і зарізала його



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Підозрювана госпіталізована з ознаками сильного передозуванням медикаментами

У Сімферополі росіянка забрала у чоловіка 7-річного сина і зарізала його. Про це повідомляється на сайті так званого головного слідчого управління СК Росії по Республіці Крим і місту Севастополь.

За даними слідчих, увечері 8 лютого перехожі виявили тіло 7-річного хлопчика з множинними колото-різаними пораненнями в області живота і грудей в салоні автомобіля на вулиці Сельвінського. Поруч з машиною без свідомості лежала 40-річна мати дитини. В даний час вона госпіталізована з ознаками сильного передозуванням медикаментами.

За попередньою інформацією, дитина проживала з батьком після розлучення батьків. Вранці 8 лютого жінка забрала сина і перестала виходити на зв’язок. Коли вона не повернулася до обумовленого часу, родичі забили на сполох і стали обдзвонювати екстрені служби.

Окупанти вилучили з місця злочину докази, що свідчать про заподіяння смертельних поранень дитині його матір’ю – знаряддя вбивства і порожні упаковки від сильнодіючих медичних препаратів. Порушено кримінальну справу за статтею 105 так званого КК РФ пункту «в» «Вбивство малолітнього».

Як повідомлялося, у п’ятницю, 7 лютого, близько 13:00 18-річна відвідувачка тиру, розташованого на вулиці Пилипа Орлика в Полтаві, вбила інструктора з пістолета. Дівчина неодноразово виявляла бажання «когось вбити».

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