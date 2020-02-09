У Чехії перекинувся автобус з 70 дітьми, постраждало 40 осіб



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Поліція розслідує причини аварії

На півночі Чехії, в Устецькому краї, 9 лютого перекинувся автобус з дітьми, є поранені.

Про це повідомляє Aktualne.

«Двоповерховий автобус, який перевозив близько 70 дітей, зазнав аварії в неділю вранці поблизу Блашани в районі Лоун», – йдеться у повідомленні.

Дітям, за інформацією ЗМІ, від 15 до 18 років.

За словами речника служби з питань надзвичайних ситуацій, одна людина отримала важкі травми, шість – травми середньої важкості, ще 62 – легкі поранення.

На місце події були відправлені автомобілі швидкої допомоги, а також чотири наряди рятувальників з різних районів, кризовий автобус і вертоліт, але останній не зміг сісти через негоду.

Поліція розслідує причини аварії.

ДТП сталася близько 09:00. Водій двоповерхового автобуса з’їхав з дороги, після чого автобус перекинувся.

Нагадаємо, у Росії автобус із заробітчанами з «ЛНР» потрапив в ДТП, є загиблі.

Як повідомлялося, на Київщині автобус із пасажирами злетів з дороги.

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