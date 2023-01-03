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Чому «Шахеди» не збивають під час руху вздовж Дніпра: роз'яснення Повітряних сил

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому «Шахеди» не збивають під час руху вздовж Дніпра: роз'яснення Повітряних сил
Найчастіше дрони-камікадзе летять уночі, а українці можуть їх виявити хіба що за звуком
фото ілюстративне

Радіолокаційні засоби не бачать ціль, якщо вона летить нижче їхнього рівня

Іранські дрони-камікадзе важче збити, коли вони летять вздовж русла Дніпра, тому що там їх важче виявити радіолокаційно. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі «Українського радіо».

«Радіолокаційно вони стають менш видимими – що ближче притискаються до землі. Хочеш жити – притискаєшся нижче. Радіолокаційні засоби, що виявляють ціль, не будуть її бачити, якщо ціль летить нижче їхнього рівня», – розповів речник.

Ігнат додав, що найчастіше дрони летять уночі, а українці можуть їх виявити хіба що за звуком. Він також визнав, що застосунок «єППО» навряд чи допоможе у момент атаки. Поки буде система оповіщення або дзвінки на 102, пройде час і дрон вже буде в іншому місці (його швидкість 150 км/год). За його словаси, для громадян найважливіше – берегти себе і перебувати в укриттях.

«Навіть при 100-відсотковій роботі ППО, на жаль, уламки падають і можуть руйнувати автомобілі, будівлі та життя людей. Коли ракета потрапляє в ціль, вона розривається не одразу лоб-в-лоб з «Шахедом», а поруч. Так працює зенітна зброя. Її вражаючі елементи прошивають фюзеляж ракети чи дрона, ракета втрачає свої аеродинамічні дані і падає вниз. Її бойова частина не обов’язково розривається при зіткненні із зенітною ракетою. Тобто ця бойова частина та уламки зенітної ракети падають на землю», – додав Ігнат.

Раніше президент Володимир Зеленський попередив, що Росія планує тривалу атаку «Шахедами».

Теги: росія окупанти війна Україна безпілотник

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