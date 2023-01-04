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CNN: в одному з «Шахедів» виявили більше десятка технологій західних компаній

Людмила Яцюк
glavcom.ua
CNN: в одному з «Шахедів» виявили більше десятка технологій західних компаній
фото ілюстративне з відкритих джерел

Наразі немає доказів того, що компанії умисно порушують закони про санкції

В одному з іранських безпілотників, який було збито в Україні, виявили технології більше ніж десяти американських та західних компаній, повідомило видання CNN.

Як відомо, минулого місяці Білий дім створив спеціалізовану групу у складі адміністрації, яка повинна розслідувати те, як технології США і Заходу загалом опинилися в іранських безпілотниках. Тим часом американські урядовці розглядають можливість посилення контролю за дотриманням санкцій Іраном та заохочування компаній покращити контроль над власними ланцюжками поставок.

Наразі немає доказів того, що компанії умисно порушують закони про санкції й свідомо експортують технології для їх використання в безпілотниках. Попри те, що виробники обіцяють посилити моніторинг, їм досить важко контролювати використання своїх елементів.

Згідно з оцінкою української розвідки, із 52 компонентів, які були вилучені з безпілотника Shahed-136, 40 були розроблені 13-ма різними американськими компаніями. Решта компонентів вироблені компаніями з Канади, Швейцарії, Японії, Тайваню й Китаю.

Ймовірно, іранські компанії успішно обходять санкції і спроби припинити постачання найважливіших компонентів та електроніки. Наприклад, Iran Aircraft Manufacturing Industries, яка й побудувала збитий безпілотник, перебуває під обмеженнями з 2008 року.

Одна з проблем полягає у тому, що російським та іранським чиновникам простіше створити підставні компанії для обходу санкцій, ніж Заходу розкрити їх, оскільки інколи на це можуть піти роки.

Як відзначив колишній співробітник Пентагону Грегорі Аллен, мікроелектронна промисловість значною мірою залежить від сторонніх дистриб'юторів, яких важко відстежити, а мікрочипи та інші невеликі пристрої, які виявляють у безпілотниках, не лише недорогі, але й широко доступні.

«Чому контрабандисти люблять алмази? Тому що вони маленькі, легкі і коштують купу грошей. І, на жаль, комп'ютерні чипи мають аналогічні властивості – тому що вони маленькі, легкі і коштують купу грошей. Успіх не обов'язково буде вимірюватися у припиненні 100% транзакцій, додав він, а скоріше в тому, щоб зробити більш важким і дорогим для поганих гравців отримання того, що їм потрібно», – заявив Аллен.

Згідно з даними британської компанії Conflict Armament Research, 82% компоненті іранського безпілотника були вироблені саме американськими компаніями.

«Іран і Росія намагатимуться обійти ці санкції і спробують змінити канали придбання. Саме на цьому ми й хочемо зосередитися: дістатися місця і розкрити ці системи, відстежити компоненти і простежити за змінами», – відзначив заступник директора з операцій Conflict Armament Research Дам'єн Сплітерс.

Як відзначили виданню експерти, якщо США хочуть посилити дотримання санкцій, їм доведеться виділити більше ресурсів й наняти більше працівників, які зможуть відслідковувати постачальників.

«Ніхто не замислювався над тим, щоб вкладати більше коштів у такі агентства, як Бюро промислової безпеки, які впродовж кількох десятиліть були «сонною» частиною установи національної безпеки у Вашингтоні. А тепер, раптово, вони опинилися на передньому краї конкуренції технологій у сфері національної безпеки, і на них не виділяється жодних ресурсів», – відзначив Аллен.

Що виявили в безпілотнику?

  • Близько двох десятків деталей були виготовлені Texas Instruments, включно з мікроконтролерами, регуляторами напруги і цифровими контролерами сигналів. Водночас компанія заперечила продаж продукції Росії, Білорусі або ж Ірану та заявила про дотримання правил;
  • GPS-модуль Hemisphere GNSS;
  • мікропроцесор NXP USA Inc;
  • компоненти друкованих плат Analog Devices і Onsemi;
  • компоненти International Rectifier, яка зараз належить німецькій компанії Infineon. Представник виробника заявив про засудження розв'язаної війни Росією;
  • компоненти швейцарської компанії U-Blox.

До слова, раніше видання The Wall Street Journal писало про те, що три чверті компонентів іранських безпілотників виготовлені у США. Такі висновки були зроблені після вивчення вцілілих безпілотників Mohajer-6. «Нові розвіддані, зібрані зі збитих в Україні іранських безпілотників, показують, що більшість деталей літаків виробляються компаніями в США, Європі та інших союзних державах, що викликає занепокоєння серед західних чиновників і аналітиків», – йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на публікацію The New York Times про те, що Україна збиває дешеві дрони дорогими ракетами. Ігнат зазначив, що якщо є загроза для людського життя, то ЗСУ будуть використовувати все, щоб його зберегти.

 

Теги: санкції Іран війна безпілотник

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