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    Події в Україні

    Як допомогти економіці під час війни: Резніков дав поради, що треба робити вже зараз

    Кожен з українців може наблизити перемогу, якщо буде робити те, що в його силах - Як допомогти економіці під час війни: Резніков дав поради, що треба робити вже зараз
    Кожен з українців може наблизити перемогу, якщо буде робити те, що в його силах
    фото: ЗСУ

    «Не розраховуйте тільки на свої заощадження. Шукайте роботу...»

    Цього року ми значно менше виробимо і зберемо менший врожай. Бо треба не тільки звільнити наші лани від ворога, треба їх розмінувати. Це час. Ми переможемо Росію, тільки якщо економіка буде працювати і створюватиме відповідні можливість для оборони. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у своєму відеозверненні увечері 10 березня.

    У Центральній та Західній Україні будуть розгортатися додаткові виробничі майданчики, які працюватимуть для сфери оборони. Також частину потужностей перенесуть цивільні підприємства, що знаходяться у зоні ризику.

    «Звертаюся до тих, хто був змушений виїхати в інші регіони – не намагайтеся перечекати. Не розраховуйте тільки на свої заощадження. Шукайте роботу... Діятимуть програми прямої підтримки людей. Але міцний тил – це запорука міцної оборони. Все, що може працювати і розвиватися – повинно це робити. Отримуйте зарплату, сплачуйте комунальні послуги, по можливості намагайтеся не випасти з економічних процесів. Ми розуміємо, що багатьом зараз дуже складно. Тому просимо робити те, що у ваших силах», – сказав міністр оборони.

    Зараз особливий акцент робиться на забезпечення логістики. Руху не тільки військових вантажів, але гуманітарної допомоги та звичайних товарів. Країна не має зупинятися там, де є можливість.

    «Ми усіма силами наближаємо перемогу. Проте ніхто точно не скаже, коли у Росії вичерпається запас міцності. Це може статися пізніше, ніж нам би хотілося. Ми повинні бути готові. Ми повинні не виживати, а навчитися жити в нових умовах. Перезапустити сектор оборони та країну в цілому. Тоді у ворога не буде жодного шансу нас здолати», – наголосив Резніков.

    Також міністр оборони повідомив, що Україна не просто тримається, ми переходимо в контратаку.

    Нагадаємо, сьогодні Резніков заявив, що Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії.

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    Теги: економіка міністр Олексій Резніков послуги
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    Як допомогти економіці під час війни: Резніков дав поради, що треба робити вже зараз