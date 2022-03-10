Як зареєструвати малюка під час війни: роз’яснення Мінцифри
У звʼязку з воєнним станом послуга «єМалятко» недоступна
В умовах воєнного стану реєстрація новонародженого відбувається за спрощеною процедурою. Знадобиться лише паперове медичне свідоцтво про народження. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
«У звʼязку з воєнним станом послуга «єМалятко» недоступна. Зареєструвати дитину можна в найближчому відділі ДРАЦС, де немає активних бойових дій. Для реєстрації знадобиться лише паперове медичне свідоцтво про народження за формою №103/о», – сказано у повідомленні.
Зазначається, що якщо доступ до реєстру ДРАЦС буде відсутній, держоргани складуть запис у паперовій формі. А щойно доступ відновиться, усі відомості будуть внесені до реєстру протягом 5 робочих днів.
У Мінцифри також додають, що на сьогодні не відомо точної кількості новонароджених дітей, адже порахувати кількість немовлят в укриттях країни зараз неможливо.
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