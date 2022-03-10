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    Як зареєструвати малюка під час війни: роз’яснення Мінцифри

    Діти народжуються в укриттях і наразі точну кількість маляток порахувати важко&nbsp; - Як зареєструвати малюка під час війни: роз’яснення Мінцифри
    Діти народжуються в укриттях і наразі точну кількість маляток порахувати важко 
    фото з відкритих джерел

    У звʼязку з воєнним станом послуга «єМалятко» недоступна

    В умовах воєнного стану реєстрація новонародженого відбувається за спрощеною процедурою. Знадобиться лише паперове медичне свідоцтво про народження. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

    «У звʼязку з воєнним станом послуга «єМалятко» недоступна. Зареєструвати дитину можна в найближчому відділі ДРАЦС, де немає активних бойових дій. Для реєстрації знадобиться лише паперове медичне свідоцтво про народження за формою №103/о», – сказано у повідомленні.

    Зазначається, що якщо доступ до реєстру ДРАЦС буде відсутній, держоргани складуть запис у паперовій формі. А щойно доступ відновиться, усі відомості будуть внесені до реєстру протягом 5 робочих днів.

    У Мінцифри також додають, що на сьогодні не відомо точної кількості новонароджених дітей, адже порахувати кількість немовлят в укриттях країни зараз неможливо.

    Нагадаємо, 26 лютого у Києві в укритті народилася дитина.

    Від початку війни українці створили майже чотири тисячі нових сімей. Молодятам доводилося брат шлюб у підвалах, часто також чоловіки були вдягнені у військові однострої.

    Додамо, що влада дозволила реєструвати шлюби без присутності наречених з числа військовослужбовців.

    10 березня у Херсоні, оточеному російськими окупантами, одружилися медики.

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    Теги: діти документи українці військові шлюб реєстрація пологи Міністерство цифрової трансформації України
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    Як зареєструвати малюка під час війни: роз’яснення Мінцифри