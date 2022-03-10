Як зареєструвати малюка під час війни: роз’яснення Мінцифри

У звʼязку з воєнним станом послуга «єМалятко» недоступна

В умовах воєнного стану реєстрація новонародженого відбувається за спрощеною процедурою. Знадобиться лише паперове медичне свідоцтво про народження. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

«У звʼязку з воєнним станом послуга «єМалятко» недоступна. Зареєструвати дитину можна в найближчому відділі ДРАЦС, де немає активних бойових дій. Для реєстрації знадобиться лише паперове медичне свідоцтво про народження за формою №103/о», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що якщо доступ до реєстру ДРАЦС буде відсутній, держоргани складуть запис у паперовій формі. А щойно доступ відновиться, усі відомості будуть внесені до реєстру протягом 5 робочих днів.

У Мінцифри також додають, що на сьогодні не відомо точної кількості новонароджених дітей, адже порахувати кількість немовлят в укриттях країни зараз неможливо.

Нагадаємо, 26 лютого у Києві в укритті народилася дитина.

Від початку війни українці створили майже чотири тисячі нових сімей. Молодятам доводилося брат шлюб у підвалах, часто також чоловіки були вдягнені у військові однострої.

Додамо, що влада дозволила реєструвати шлюби без присутності наречених з числа військовослужбовців.

10 березня у Херсоні, оточеному російськими окупантами, одружилися медики.

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