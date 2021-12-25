Садовий та брюнетка із сміливим декольте стали героями соцмереж (фото)
Знімок мера Львова, зроблений під час візиту заступника міністра освіти, наробив галасу
Світлину на якій поруч із мером Львова стоїть ефектна брюнетка у довгій чорній сукні активно обговорюють у мережі. Увагу користувачів, зокрема, привернуло сміливе декольте дівчини та хрестик на її шиї.
Фото на своїй сторінці у Facebook опублікував шеф-редактор порталу «Освітня політика» Віктор Громовий.
«Одразу видно, що побожна дівчина, хрестик є». «Треба заздрити мовчки». «То плаття не таке, то під платтям.... Як є що показати, то дивіться і мовчки слину ковтайте». «Неочікувано для офісу мера», – кепкують користувачі.
Як виявилося, знімок зроблено під час візиту до Львова заступника Міністра освіти і науки України Ігоря Гарбарука.
Як ідеться у офіційному повідомленні Львівської міської ради, урядовець перебував у місті з робочим візитом.
Ігор Гарбарук також ознайомився із роботою навчально-практичних центрів у профтехучилищах. На знімках із училища також є таємнича брюнетка. Декольте на сукні тут вона трохи прикрила шубою.
Користувачі пишуть, що дівчина супроводжувала Ігоря Гарбарука. Це 27-річна юристка Христина Тишкун. Вона сама виклала фото у своєму Instagram-акаунті, але після хвилі критики, щодо її вбрання, закрила сторінку. Христина Тишкун також є власницею будівельної компанії «Забудова».
Раніше мер Львова Андрій Садовий поділився у мережі фотографією, як він разом із сім'єю відзначає день Святого Миколая.