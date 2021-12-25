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    Садовий та брюнетка із сміливим декольте стали героями соцмереж (фото)

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    &laquo;Неочікувано для офісу мера&raquo;, &ndash; кепкують у соцмережах - Садовий та брюнетка із сміливим декольте стали героями соцмереж (фото)
    «Неочікувано для офісу мера», – кепкують у соцмережах
    фото: Віктор Громовий/Facebook

    Знімок мера Львова, зроблений під час візиту заступника міністра освіти, наробив галасу

    Світлину на якій поруч із мером Львова стоїть ефектна брюнетка у довгій чорній сукні активно обговорюють у мережі. Увагу користувачів, зокрема, привернуло сміливе декольте дівчини та хрестик на її шиї.

    Фото на своїй сторінці у Facebook опублікував шеф-редактор порталу «Освітня політика» Віктор Громовий.

    «Одразу видно, що побожна дівчина, хрестик є». «Треба заздрити мовчки». «То плаття не таке, то під платтям.... Як є що показати, то дивіться і мовчки слину ковтайте». «Неочікувано для офісу мера», – кепкують користувачі.

    Як виявилося, знімок зроблено під час візиту до Львова заступника Міністра освіти і науки України Ігоря Гарбарука.

    Садовий та Гарбарук. Фото: Львівська міська рада
    Садовий та Гарбарук. Фото: Львівська міська рада

    Як ідеться у офіційному повідомленні Львівської міської ради, урядовець перебував у місті з робочим візитом.

    Ігор Гарбарук також ознайомився із роботою навчально-практичних центрів у профтехучилищах. На знімках із училища також є таємнича брюнетка. Декольте на сукні тут вона трохи прикрила шубою.

    Користувачі пишуть, що дівчина супроводжувала Ігоря Гарбарука. Це 27-річна юристка Христина Тишкун. Вона сама виклала фото у своєму Instagram-акаунті, але після хвилі критики, щодо її вбрання, закрила сторінку. Христина Тишкун також є власницею будівельної компанії «Забудова».

    Раніше мер Львова Андрій Садовий поділився у мережі фотографією, як він разом із сім'єю відзначає день Святого Миколая.

    Теги: Андрій Садовий забудова політика мер Facebook час
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    Садовий та брюнетка із сміливим декольте стали героями соцмереж (фото)