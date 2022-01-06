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    Помер відомий український художник та іконописець

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    Остап Лозинський малював ікони та&nbsp;керував багатьма арт-проєктами - Помер відомий український художник та іконописець
    Остап Лозинський малював ікони та керував багатьма арт-проєктами
    фото: Андрій Садовий/Facebook

    Остап Лозинський відійшов у вічність на 38-му році життя

    У четвер, 6 січня, відійшов у вічність відомий львівський художник та іконописець Остап Лозинський. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Митець помер на 38-му році життя.

    «Кажуть, коли людина покидає цей світ у такі великі свята, то вона одразу потрапляє до раю. Нехай Остапу там буде світло і добре. А його роботи, як і пам’ять про нього, житимуть вічно», – написав Садовий.

    Іконописець народився у квітні 1983 року у Львові. 2004-го закінчив Львівський коледж декоративного мистецтва ім. Івана Труша (відділ розпис), двома роками пізніше – Львівську Національну Академію Мистецтв.

    Працював в Українському католицькому університеті – викладав композицію в Іконописній школі «Радруж», був головою ЛМГО «Асоціація музеїв та галерей», співпрацював із галереєю сакрального мистецтва «Іконарт» (куратор), керував багатьма арт-проєктами у Львові і не тільки.

    Раніше на 54-му році життя помер іспанський баритон, оперний та поп-виконавець Карлос Марін, також відомий як учасник гурту Il Divo.

    Також Юрій Вірченко, диктор вищої категорії Харківського обласного радіо і телебачення, помер 28 листопада, вдень на харківській станції метро«Київська». Він провів сотні телевізійних програм.

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    Теги: свята Андрій Садовий Facebook
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    Помер відомий український художник та іконописець