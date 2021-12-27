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    Скандал із декольте. Садовий виправив ситуацію (фото)

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    Поруч з Андрієм Садовим на фото &ndash; народні депутати Роман Лозинський, Галина Васильченко та Наталія Піпа - Скандал із декольте. Садовий виправив ситуацію (фото)
    Поруч з Андрієм Садовим на фото – народні депутати Роман Лозинський, Галина Васильченко та Наталія Піпа
    фото: facebook.com/andriy.sadovyi

    Мер Львова опублікував чергове фото зі своїх робочих зустрічей: на світлині всі жінки вбрані дуже стримано

    Львівський міський голова Андрій Садовий оприлюднив у соцмережах нове фото із робочої зустрічі в мерії. Цього разу жінки на світлині вдягнені дуже стримано. До свого фото Садовий написав, що перед Новим роком він зустрівся із народними депутатами зі Львова, аби «звірити годинники, підбити підсумки і поговорити про майбутнє».

    «Попереду багато роботи над змінами у освіті нашої громади, новими можливостями для молоді, розвитком територіальної оборони та співпрацею між місцевим самоврядуванням і органами державної влади. У всьому має бути синергія і розуміння, що працюємо на благо України», – написав Садовий до фото.

    Із Садовим на фото – народні депутати Роман Лозинський, Галина Васильченко та Наталія Піпа (екснардепи від «Голосу», які створили у парламенті депутатське об'єднання «Справедливість»).

    Під світлиною мера люди залишають чимало жартівливих коментарів, пригадуючи Садовому скандальне фото з ефектною чиновницею, що була вдягнена у провокативну сукню:

    • «На певний час варто забути про фотографії у кабінеті міського голови) народний гумор не спинити»
    • «Супер! Всі одягнуті! Дякую!»
    • «Христину давай»
    • «О, всі в гольфах)»
    • «А чого сьогодні немає нікого в маленькому чорному платті?»
    • «Одяг якийсь не такий...»
    • «Тут дівчата культурні»
    • «Фото з попередньої зустрічі було цікавішим!»

    Нагадаємо, 25 грудня світлину, на якій поруч із мером Львова стоїть ефектна брюнетка у довгій чорній сукні, активно обговорювали у мережі. Увагу користувачів, зокрема, привернуло сміливе декольте дівчини та хрестик на її шиї.

    Фото Андрія Садового сколихнуло соцмережі
    Фото Андрія Садового сколихнуло соцмережі

    Нею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун. Вона сама виклала фото у своєму Instagram-акаунті, але після хвилі критики щодо вбрання закрила свою сторінку.

    Христина Олександрівна Тишкун – юристка, власниця компанії «БК Забудова». Дівчина народилася 30 серпня 1994 року у Львові. Також не встановлено чи являється вона офіційною помічницею заступника міністра освіти.

    На своїй сторінці у Facebook зазначила, є магістром права (юристом-правознавцем), закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. Зараз Христина живе в Києві.

    Також Христина є юристкою, помічницею адвоката в адвокатському бюро Advisers.

    Згодом заступник міністра освіти відповів на критику його помічниці.

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    Теги: депутат Андрій Садовий Львів мер скандал гумор Роман Лозинськи Наталія Піпа
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    Скандал із декольте. Садовий виправив ситуацію (фото)