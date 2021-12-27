Скандал із декольте. Садовий виправив ситуацію (фото)

Поруч з Андрієм Садовим на фото – народні депутати Роман Лозинський, Галина Васильченко та Наталія Піпа

Мер Львова опублікував чергове фото зі своїх робочих зустрічей: на світлині всі жінки вбрані дуже стримано

Львівський міський голова Андрій Садовий оприлюднив у соцмережах нове фото із робочої зустрічі в мерії. Цього разу жінки на світлині вдягнені дуже стримано. До свого фото Садовий написав, що перед Новим роком він зустрівся із народними депутатами зі Львова, аби «звірити годинники, підбити підсумки і поговорити про майбутнє».

«Попереду багато роботи над змінами у освіті нашої громади, новими можливостями для молоді, розвитком територіальної оборони та співпрацею між місцевим самоврядуванням і органами державної влади. У всьому має бути синергія і розуміння, що працюємо на благо України», – написав Садовий до фото.

Із Садовим на фото – народні депутати Роман Лозинський, Галина Васильченко та Наталія Піпа (екснардепи від «Голосу», які створили у парламенті депутатське об'єднання «Справедливість»).

Під світлиною мера люди залишають чимало жартівливих коментарів, пригадуючи Садовому скандальне фото з ефектною чиновницею, що була вдягнена у провокативну сукню:

«На певний час варто забути про фотографії у кабінеті міського голови) народний гумор не спинити»

«Супер! Всі одягнуті! Дякую!»

«Христину давай»

«О, всі в гольфах)»

«А чого сьогодні немає нікого в маленькому чорному платті?»

«Одяг якийсь не такий...»

«Тут дівчата культурні»

«Фото з попередньої зустрічі було цікавішим!»

Нагадаємо, 25 грудня світлину, на якій поруч із мером Львова стоїть ефектна брюнетка у довгій чорній сукні, активно обговорювали у мережі. Увагу користувачів, зокрема, привернуло сміливе декольте дівчини та хрестик на її шиї.

Фото Андрія Садового сколихнуло соцмережі

Нею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун. Вона сама виклала фото у своєму Instagram-акаунті, але після хвилі критики щодо вбрання закрила свою сторінку.

Христина Олександрівна Тишкун – юристка, власниця компанії «БК Забудова». Дівчина народилася 30 серпня 1994 року у Львові. Також не встановлено чи являється вона офіційною помічницею заступника міністра освіти.

На своїй сторінці у Facebook зазначила, є магістром права (юристом-правознавцем), закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. Зараз Христина живе в Києві.

Також Христина є юристкою, помічницею адвоката в адвокатському бюро Advisers.

Згодом заступник міністра освіти відповів на критику його помічниці.

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