Скандал із декольте. Садовий виправив ситуацію (фото)
Мер Львова опублікував чергове фото зі своїх робочих зустрічей: на світлині всі жінки вбрані дуже стримано
Львівський міський голова Андрій Садовий оприлюднив у соцмережах нове фото із робочої зустрічі в мерії. Цього разу жінки на світлині вдягнені дуже стримано. До свого фото Садовий написав, що перед Новим роком він зустрівся із народними депутатами зі Львова, аби «звірити годинники, підбити підсумки і поговорити про майбутнє».
«Попереду багато роботи над змінами у освіті нашої громади, новими можливостями для молоді, розвитком територіальної оборони та співпрацею між місцевим самоврядуванням і органами державної влади. У всьому має бути синергія і розуміння, що працюємо на благо України», – написав Садовий до фото.
Із Садовим на фото – народні депутати Роман Лозинський, Галина Васильченко та Наталія Піпа (екснардепи від «Голосу», які створили у парламенті депутатське об'єднання «Справедливість»).
Під світлиною мера люди залишають чимало жартівливих коментарів, пригадуючи Садовому скандальне фото з ефектною чиновницею, що була вдягнена у провокативну сукню:
- «На певний час варто забути про фотографії у кабінеті міського голови) народний гумор не спинити»
- «Супер! Всі одягнуті! Дякую!»
- «Христину давай»
- «О, всі в гольфах)»
- «А чого сьогодні немає нікого в маленькому чорному платті?»
- «Одяг якийсь не такий...»
- «Тут дівчата культурні»
- «Фото з попередньої зустрічі було цікавішим!»
Нагадаємо, 25 грудня світлину, на якій поруч із мером Львова стоїть ефектна брюнетка у довгій чорній сукні, активно обговорювали у мережі. Увагу користувачів, зокрема, привернуло сміливе декольте дівчини та хрестик на її шиї.
Нею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун. Вона сама виклала фото у своєму Instagram-акаунті, але після хвилі критики щодо вбрання закрила свою сторінку.
Христина Олександрівна Тишкун – юристка, власниця компанії «БК Забудова». Дівчина народилася 30 серпня 1994 року у Львові. Також не встановлено чи являється вона офіційною помічницею заступника міністра освіти.
На своїй сторінці у Facebook зазначила, є магістром права (юристом-правознавцем), закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. Зараз Христина живе в Києві.
Також Христина є юристкою, помічницею адвоката в адвокатському бюро Advisers.
Згодом заступник міністра освіти відповів на критику його помічниці.