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    Як українські політики провели Святвечір (фото)

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    Родина Садового завітала на Коляду до бабусі - Як українські політики провели Святвечір (фото)
    Родина Садового завітала на Коляду до бабусі
    фото: Андрій Садовий/ Facebook

    Соцмережі «затопили» світлини різдвяних святкувань

    6 січня частина українців відзначала переддень Різдва. Українські політики у соцмережах активно показували, як святкують.

    Мер Львова Андрій Садовий показав фото з сім'єю за столом.

    Ексспікер парламенту Андрій Парубій святкує з батьком.

    Екснардеп Ігор Мосійчук запостив колядку і фото з вертепом.

    Ексречниця президента Юлія Мендель показала атмосферну світлину оригінальної ялинки.

    Депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко з родиною Різдво зустрічають чоловікової бабусі Галини Михайлівни на Прикарпатті.

    «Зразковий різдвяний стіл, колядки, стародавні традиції свята та родинне тепло – спогади, які залишаються назавжди», – написала «слуга».

    Голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода» Олег Тягнибок святкував у лікарні. Політик лікує коліно у Львові.

    Нардепка Соломія Бобровська показала Різдво на Волині.

    Народна депутатка від «Євросолідарності» Ірина Геращенко привітала усіх зі Святвечором.

    Нардепка Кіра Рудик вразила фото з різдвяною атмосферою.

    Нардеп Василь Вірастюк святкує на природі

    Народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Микола Княжицький Святвечір провів з родиною.

    Так святкує нардеп Олександр Маріковський.

    Шоумен Сергій Притула показав свої три дні в раю.

    Нардеп від «Слуги народу» Ігор Василів опублікував фото із найріднішими.

    Нагадаємо, Вакарчук показав, із ким святкує Різдво (фото).

    Також Тимошенко показала, як молиться у Святвечір.

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    Теги: Андрій Парубій Ігор Мосійчук Андрій Садовий Юлія Мендель
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    Як українські політики провели Святвечір (фото)