Як українські політики провели Святвечір (фото)
Соцмережі «затопили» світлини різдвяних святкувань
6 січня частина українців відзначала переддень Різдва. Українські політики у соцмережах активно показували, як святкують.
Мер Львова Андрій Садовий показав фото з сім'єю за столом.
Ексспікер парламенту Андрій Парубій святкує з батьком.
Екснардеп Ігор Мосійчук запостив колядку і фото з вертепом.
Ексречниця президента Юлія Мендель показала атмосферну світлину оригінальної ялинки.
Депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко з родиною Різдво зустрічають чоловікової бабусі Галини Михайлівни на Прикарпатті.
«Зразковий різдвяний стіл, колядки, стародавні традиції свята та родинне тепло – спогади, які залишаються назавжди», – написала «слуга».
Голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода» Олег Тягнибок святкував у лікарні. Політик лікує коліно у Львові.
Нардепка Соломія Бобровська показала Різдво на Волині.
Народна депутатка від «Євросолідарності» Ірина Геращенко привітала усіх зі Святвечором.
Нардепка Кіра Рудик вразила фото з різдвяною атмосферою.
Нардеп Василь Вірастюк святкує на природі
Народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Микола Княжицький Святвечір провів з родиною.
Так святкує нардеп Олександр Маріковський.
Шоумен Сергій Притула показав свої три дні в раю.
Нардеп від «Слуги народу» Ігор Василів опублікував фото із найріднішими.
Нагадаємо, Вакарчук показав, із ким святкує Різдво (фото).
Також Тимошенко показала, як молиться у Святвечір.
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