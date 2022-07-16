Як виглядає центр Дніпра після учорашнього ракетного удару (фото)
Рашисти обстріляли одне з найбільших міст України
В мережі з’явилися фотографії центральної частини Дніпра, яка зазнала ракетного удару з боку російських окупантів.
Рашистські ракети зруйнували міські комунікації, зокрема, водогін.
Також постраждали автомобілі мешканців Дніпра.
Територія прильоту російських ракет оточена і закрита для вільного проходу містян. У місцях, постраждалих від дій окупантів, працюють рятувальники та комунальні служби, які намагаються відновити роботу міської інфраструктури.
Нагадаємо, учора, 15 липня, учечері під час оголошеної повітряної тривоги у Дніпрі пролунала серія вибухів, після чого виникли пожежі.
Чотири ракети окупантів збили сили протиповітряної оборони. Пуски ракет Х-101 здійснювались з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря.
Кілька ракет влучили по промисловому підприємству, за даними місцевої військової адміністрації є загиблі та поранені.
Місцева влада попереджала, що через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.