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  4. Як виглядає центр Дніпра після учорашнього ракетного удару (фото)
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    Події в Україні

    Як виглядає центр Дніпра після учорашнього ракетного удару (фото)

    У центрі Дніпра зруйновані міські комунікації - Як виглядає центр Дніпра після учорашнього ракетного удару (фото)
    У центрі Дніпра зруйновані міські комунікації
    фото з відкритих джерел

    Рашисти обстріляли одне з найбільших міст України

    В мережі з’явилися фотографії центральної частини Дніпра, яка зазнала ракетного удару з боку російських окупантів.

    Рашистські ракети зруйнували міські комунікації, зокрема, водогін.

    Також постраждали автомобілі мешканців Дніпра.

    Територія прильоту російських ракет оточена і закрита для вільного проходу містян. У місцях, постраждалих від дій окупантів, працюють рятувальники та комунальні служби, які намагаються відновити роботу міської інфраструктури.

    Нагадаємо, учора, 15 липня, учечері під час оголошеної повітряної тривоги у Дніпрі пролунала серія вибухів, після чого виникли пожежі.

    Чотири ракети окупантів збили сили протиповітряної оборони. Пуски ракет Х-101 здійснювались з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря.

    Кілька ракет влучили по промисловому підприємству, за даними місцевої військової адміністрації є загиблі та поранені.

    Місцева влада попереджала, що через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.

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    Теги: росія окупанти війна Дніпро обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Як виглядає центр Дніпра після учорашнього ракетного удару (фото)