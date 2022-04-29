Столична багатоповерхівка після ракетної атаки (фото, відео)

Внаслідок запуску Росією ракет по українській столиці загинула журналістка

У мережі опублікували фото зруйнованого будинку у Шевченківському районі столиці внаслідок потрапляння у нього російської ракети 28 квітня.

Відомо, що внаслідок атаки десятеро людей отримали поранення, одна людина загинула. Жертвою "русского міра" стала журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич.

Зазначимо, що під час ракетного удару по Києву у місті перебував генсек ООН Антоніу Гутерреш. Він сказав, що шокований тим, що Росія атакувала місто. Крім цього, Гутерреш визнав, що Радбез ООН не впорався з нападом РФ на Україну.

Нагадаємо, що вчора ввечері окупанти також випустили ракети по Київській області. Вони потрапили в інфраструктурні об’єкти міста Фастів.

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