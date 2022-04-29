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    Події в Україні

    Столична багатоповерхівка після ракетної атаки (фото, відео)

    Внаслідок атаки на українську столиці десятеро людей постраждали - Столична багатоповерхівка після ракетної атаки (фото, відео)
    Внаслідок атаки на українську столиці десятеро людей постраждали
    фото: Радіо Свобода

    Внаслідок запуску Росією ракет по українській столиці загинула журналістка

    У мережі опублікували фото зруйнованого будинку у Шевченківському районі столиці внаслідок потрапляння у нього російської ракети 28 квітня.

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    Столична багатоповерхівка після ракетної атаки (фото, відео)
    Столична багатоповерхівка після ракетної атаки (фото, відео)
    Столична багатоповерхівка після ракетної атаки (фото, відео)

    Відомо, що внаслідок атаки десятеро людей отримали поранення, одна людина загинула. Жертвою "русского міра" стала журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич.

    Зазначимо, що під час ракетного удару по Києву у місті перебував генсек ООН Антоніу Гутерреш. Він сказав, що шокований тим, що Росія атакувала місто. Крім цього, Гутерреш визнав, що Радбез ООН не впорався з нападом РФ на Україну.

    Нагадаємо, що вчора ввечері окупанти також випустили ракети по Київській області. Вони потрапили в інфраструктурні об’єкти міста Фастів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Столична багатоповерхівка після ракетної атаки (фото, відео)