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    Ракетний удар по Києву: що відомо про стан постраждалих

    Внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням першого та другого поверхів - Ракетний удар по Києву: що відомо про стан постраждалих
    Внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням першого та другого поверхів
    фото з відкритих джерел

    Внаслідок ракетної атаки на столицю постраждали десятеро людей

    У четвер ввечері, 28 квітня, російські військові випустили п'ять ракет по Києву. Одна із них влучила у житловий будинок. Речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага в ефірі телемарафону зазначила, що постраждалих відправили до лікарні, а самі рятувальні роботи вже завершилися. Вона повідомила, що, зі слів лікарів, які були вчора на місці, усі постраждалі мали стан середньої важкості.

    Що ж стосується роботи рятувальників на об'єкті, то вони завершилися 29 квітня о другій ночі. Після того як вдалося ліквідувати пожежу, два відділення співробітників ДСНС залишалися на чергуванні на місці влучання ворожої ракети.

    Згодом у ДСНС повідомили, що внаслідок ракетного обстрілу житлового будинка у Шевченківському районі постраждали 10 осіб, 4 людини госпіталізували.

    Відомо, що учора ввечері рашисти випустили п’ять ракет по столиці України. Внаслідок ворожого обстрілу сталось загоряння та руйнування у житловому будинку, було врятовано п’ятеро осіб, ще 10 – осіб постраждали.

    Нагадаємо, що Офіс президента одразу відреагував на обстріл Києва. Саме під час атаки у столиці перебував генсек ООН Антоніу Гутерреш.

    Також з’явилися перші фото та відео обстріляної багатоповерхівки.


    Теги: росія окупанти Київ ДСНС війна Україна кияни будинок ракета окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Києву: що відомо про стан постраждалих