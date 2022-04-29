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    Ракетний удар по столиці: загиблою виявилась журналістка «Радіо Свобода»

    Тіло Віри Гирич знайшли вранці 29 квітня під завалами - Ракетний удар по столиці: загиблою виявилась журналістка «Радіо Свобода»
    Тіло Віри Гирич знайшли вранці 29 квітня під завалами
    фото з відкритих джерел

    Ворожа ракета влучила напередодні у багатоповерхівку у Шевченківському районі столиці

    Внаслідок ракетного удару по Києву 28 квітня загинула журналістка «Радіо Свобода» Віра Гирич. Про це у Facebook повідомив її колега Олександр Демченко.

    «Це маленька машинка Віри Гирич – моєї колеги з «Радіо Свобода». На ній пару років тому вона возила нас у Немішаєво, розповідати як шукати інформацію на окупованих територіях. Тепер Віри більше немає. Точна російська ракета потрапила у її будинок», – написав Демченко.

    Він наголосив, що жінка Віра пролежала там всю ніч, а знайшли її тіло лише зранку.

    Зазначимо, що вчора ввечері повідомлялося про десятьох постраждалих внаслідок ракетного удару по столиці. А сьогодні вранці мер міста написав, що під завалами знайшли тіло людини.

    Нагадаємо, що ввечері 28 квітня російські військові випустили п'ять ракет по Києву. Одна із них влучила у житловий будинок. Офіс президента одразу відреагував на обстріл Києва, де якраз перебував з візитом генсек ООН Антоніу Гутерреш. Сам посадовець сказав, що шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву. Крім цього, Гутерреш визнав, що Радбез ООН не впорався з нападом РФ на Україну.

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    Теги: росія окупанти війна Україна ракета окупація Олександр Демченко #stoprussia
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    Ракетний удар по столиці: загиблою виявилась журналістка «Радіо Свобода»