Ракетний удар по столиці: загиблою виявилась журналістка «Радіо Свобода»

Ворожа ракета влучила напередодні у багатоповерхівку у Шевченківському районі столиці

Внаслідок ракетного удару по Києву 28 квітня загинула журналістка «Радіо Свобода» Віра Гирич. Про це у Facebook повідомив її колега Олександр Демченко.

«Це маленька машинка Віри Гирич – моєї колеги з «Радіо Свобода». На ній пару років тому вона возила нас у Немішаєво, розповідати як шукати інформацію на окупованих територіях. Тепер Віри більше немає. Точна російська ракета потрапила у її будинок», – написав Демченко.

Він наголосив, що жінка Віра пролежала там всю ніч, а знайшли її тіло лише зранку.

Зазначимо, що вчора ввечері повідомлялося про десятьох постраждалих внаслідок ракетного удару по столиці. А сьогодні вранці мер міста написав, що під завалами знайшли тіло людини.

Нагадаємо, що ввечері 28 квітня російські військові випустили п'ять ракет по Києву. Одна із них влучила у житловий будинок. Офіс президента одразу відреагував на обстріл Києва, де якраз перебував з візитом генсек ООН Антоніу Гутерреш. Сам посадовець сказав, що шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву. Крім цього, Гутерреш визнав, що Радбез ООН не впорався з нападом РФ на Україну.