Ярош скуштував великоднього борщу на передовій (фото)

Настрій у захисників на передовій бойовий, запевнив Ярош

На одній з ділянок фронту Яроша запросили на обід

Великодній обід на передовій. Депутат Верховної Ради 8 скликання та радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош показав, як відсвяткував світле Христове воскресіння із захисниками. Відповідне фото він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«На одній з ділянок фронту хлопці запросили на Великодній обід… Поїли. Настрій бойовий. Усі впевнені у перемозі української Ідеї та Зброї…», – написав Дмитро Ярош.

На знімку видно, що на столі у воїнів – борщ, паска та салат.

Нагадаємо, Дмитро Ярош називає нинішню війну проти російської навали «національно-визвольною, священною та вітчизняною».

Раніше Ярош розповів, чим планує займатися на посаді радника головнокомандувача ЗСУ.