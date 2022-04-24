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    Події в Україні

    Ярош скуштував великоднього борщу на передовій (фото)

    Настрій у захисників на передовій бойовий, запевнив Ярош - Ярош скуштував великоднього борщу на передовій (фото)
    Настрій у захисників на передовій бойовий, запевнив Ярош
    фото з відкритих джерел

    На одній з ділянок фронту Яроша запросили на обід

    Великодній обід на передовій. Депутат Верховної Ради 8 скликання та радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош показав, як відсвяткував світле Христове воскресіння із захисниками. Відповідне фото він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

    «На одній з ділянок фронту хлопці запросили на Великодній обід… Поїли. Настрій бойовий. Усі впевнені у перемозі української Ідеї та Зброї…», – написав Дмитро Ярош.

    На знімку видно, що на столі у воїнів – борщ, паска та салат.

    Нагадаємо, Дмитро Ярош називає нинішню війну проти російської навали «національно-визвольною, священною та вітчизняною».

    Раніше Ярош розповів, чим планує займатися на посаді радника головнокомандувача ЗСУ.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ депутат війна Дмитро Ярош Україна Facebook окупація радник борщ #stoprussia
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    Ярош скуштував великоднього борщу на передовій (фото)