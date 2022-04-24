Ярош скуштував великоднього борщу на передовій (фото)
На одній з ділянок фронту Яроша запросили на обід
Великодній обід на передовій. Депутат Верховної Ради 8 скликання та радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош показав, як відсвяткував світле Христове воскресіння із захисниками. Відповідне фото він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
«На одній з ділянок фронту хлопці запросили на Великодній обід… Поїли. Настрій бойовий. Усі впевнені у перемозі української Ідеї та Зброї…», – написав Дмитро Ярош.
На знімку видно, що на столі у воїнів – борщ, паска та салат.
Нагадаємо, Дмитро Ярош називає нинішню війну проти російської навали «національно-визвольною, священною та вітчизняною».
Раніше Ярош розповів, чим планує займатися на посаді радника головнокомандувача ЗСУ.