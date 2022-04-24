Два місяці війни. Банкова назвала 13 найбільших «досягнень» Росії

В Офісі президента назвали Росію суперником Північної Кореї у боротьбі за звання головного світового вигнанця

Два місяці тому Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, чим сама викопала для себе фінансову, політичну та культурну яму. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк опублікував 13 «найбільших» досягнень Росії за цей час, яка опустилася на самісіньке дно.

«Досягнення» росіян у війні проти України:

1. За 60 днів немислимо швидко втратили майже 22 тисячі своїх солдатів (їх вбито).

2. За 60 днів втратили сімох (за непідтвердженими поки що даними – дев'ятьох) генералів.

3. «Російські військові кораблі» («Москва» у тому числі) навчилися слідувати за правильною адресою.

4. Довели світові (з фото- та відеофіксацією), що росіяни – це синонім масового насильства, вбивства дітей, спалювання трупів мирних громадян.

5. Довели світові, що Росія настільки «багата» країна, що її армія масово краде в українців унітази, собачі будки, вживані речі.

6. Довели світові, що шизофренія буває колективною та безмежною, особливо коли пропаганда вміє називати російських нацистів «визволителями», а терор в іншій країні – «визволенням».

7. Довели світові, що «другі за силою армії» воюють лише з мирними громадянами та житловими кварталами.

8. Випустили по українських містах 1700 крилатих ракет, у прямому ефірі руйнуючи наш давній Київ, Львів, Харків, Одесу, Дніпро, Чернігів.

9. Об'єднали Європу у зневазі до росіян і обнулили всіх своїх шредер-курців-лобістів. НАТО швидко розширюється внаслідок залучення фінів та шведів.

10. Досягнули того, що весь світ охоче б'є за російський паспорт.

11. Зібрали найжирніші санкції (і тому тепер просто офіційно крадуть чуже) і подали заявку на батл проти Північної Кореї за звання головного світового вигнанця.

12. Швидко обнуляють російську культуру. Світ зневажливо відмовляється від російських вистав/книг.

13. Зробили Україну глобальним символом свободи та стійкості.

Подоляк запропонував постійно доповнювати цей перелік рашистських «досягнень».

Нагадаємо, раніше радник очільника Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що Україна завдяки поставкам озброєння від партнерів до кінця травня-початку червня матиме суттєву перевагу над Російською Федерацією. Також Арестович назвав чотири «ворога» російської армії на Донбасі.



