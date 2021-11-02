Ярош розповів, чим планує займатися на посаді радника головнокомандувача ЗСУ

Ярош знайомий із генерал-лейтенантом Залужним багато років і «абсолютно не сумнівався», коли отримав пропозицію щодо цієї посади

Колишній лідер праворадикальної організації «Правий сектор», командувач «Української добровольчої армії» Дмитро Ярош прокоментував в ефірі проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії своє призначення радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Ярош не став вдаватися в деталі щодо того, коли саме і як отримав запрошення, але сказав, що наказ був виданий ще в жовтні. За його словами, він знайомий із генерал-лейтенантом Залужним багато років і «абсолютно не сумнівався», коли отримав пропозицію щодо цієї посади.

«Є вже конкретні проєкти, в тому числі мною запропоновані головнокомандувачу, він, відповідно, має певні плани. Це й залучення добровольчого потенціалу до діяльності Збройних сил України, це й робота з молоддю українською, там багато всяких аспектів. Я тільки сьогодні перший день, хоч наказ був ще 20 жовтня, але при тому мені ще треба в курс справ увійти. Але роботи дуже багато, я переконаний, що ми її зробимо», – сказав він.

Як зазначив Ярош, він досі очолює «Українську добровольчу армію».

«Я перебував на різних посадах у різних формуваннях, у мене в підпорядкуванні пройшло близько 10 тисяч людей. Відповідно, коли була ескалація навесні, переважна більшість цих людей готова стати в стрій, знов таки ж, добробатів, Збройних сил і так далі. Зараз дуже важливо це все підсумувати, організувати, унапрямити. Я й зараз є командувачем ДУК, я звідти нікуди не дівався, просто ми про це не так багато говорили, але при тому всьому робили те, що від нас треба для захисту нашої державності», – розповів він.

Він не уточнив, чи планується створювати нові добровольчі формування чи надалі інтегрувати добровольців до Збройних сил України, сказавши, що це «буде видно по ситуації».

«Наприклад, якщо буде широкомасштабне вторгнення РФ, і воно планується, ми про це знаємо, воно можливе в будь-який момент, добровольці можуть бути задіяні в дуже різних формуваннях, дуже різних аспектах, по різних схемах. Всього не можу говорити з різних причин», – додав Ярош.

Коментуючи можливу реакцію Росії на своє призначення й можливі загострення на лінії фронту, ексголова «Правого сектору» вказав на те, що порушення режиму тиші відбуваються й зараз.

«Кожен день російські терористичні війська завдають ударів, кожен день гинуть наші хлопці або отримують поранення, контузії, бойові травми. І (притягувати – ред.) призначення Яроша радником – це смішно просто. Але не виключено, що росіяни будуть про це говорити, кричати», – припустив він.

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До слова, вперше одне з формувань Збройних сил України очолила жінка.

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До слова, Зеленський підписав закони про збільшення армії та національний спротив.

Як відомо, Зеленський провів кадрові зміни в армії. Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко. Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу Збройних сил України, Олександр Павлюк – Командувачем об'єднаних сил.