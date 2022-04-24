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    Думки вголос

    «Досягнення» росіян у війні проти України

    • Михайло Подоляк

      радник голови Офісу президента

    •  glavcom.ua
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    РФ довела світу, що &laquo;другі за силою армії&raquo; воюють лише з мирними громадянами та житловими кварталами - «Досягнення» росіян у війні проти України
    РФ довела світу, що «другі за силою армії» воюють лише з мирними громадянами та житловими кварталами

    Росіяни зробили Україну глобальним символом свободи та стійкості

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    1. За 60 дней немыслимо быстро потеряли почти 22 тысячи своих солдат (убитыми).

    2. За 60 дней потеряли семерых (по неподтвержденным пока данным – девятерых) генералов.

    3. «Русские военные корабли» («Москва» в том числе) научились следовать по правильному адресу.

    4. Доказали миру (с фото- и видеофиксацией), что русские – это синоним массового насилия, убийства детей, сжигания трупов мирных граждан.

    5. Доказали миру, что Рф настолько «богатая» страна, что ее армия массово ворует у украинцев унитазы, собачьи будки, ношеные вещи.

    6. Доказали миру, что шизофрения бывает коллективной и беспредельной, особенно когда пропаганда умеет называть русских нацистов «освободителями», а террор в другой стране – «освобождением».

    7. Доказали миру, что «вторые по силе армии» воюют только с мирными гражданами и жилыми кварталами.

    8. Выпустили по украинским городам 1700 крылатых ракет, в прямом эфире разрушая наш древний Киев, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Чернигов.

    9. Объединили Европу в презрении к русским и обнулили всех своих шредер-курц-лоббистов. НАТО быстро расширяется за счёт финнов и шведов.

    10. Добились, что весь мир охотно бьет за российский паспорт.

    11. Собрали самые жирные санкции (и потому теперь просто официально воруют чужое) и подали заявку на батл против Северной Кореи за звание главного мирового изгоя.

    12. Стремительно обнуляют русскую культуру. Мир презрительно отказывается от спектаклей/книг.

    13. Сделали Украину глобальным символом свободы и стойкости.

    Предлагаю постоянно дополнять «достижения» русских. :) #Бытьклиническимрусским…

    Джерело: блог Михайла Подоляка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти НАТО пропаганда війна Україна окупація #stoprussia
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    «Досягнення» росіян у війні проти України