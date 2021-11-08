Із алкоголем, короваєм та тренажерами. Нардеп Рудик на Черкащині розважав бабусь (фото, відео)

Нардеп Рудик в Чорній Кам‘янці в місцевому будинку культури зібрав людей без масок

Селяни в Березівці Іваньківської ОТГ після фізичної праці на городі та біля худоби тепер можуть покачати м’язи ще й на тренажерах. Такий незвичайний подарунок людям зробив народний депутат від «Часу змін» Сергій Рудик.

Окрім того, нардеп побував і в сусідньому селі Чорна Кам‘янка. Туди народний обранець також поїхав не з порожніми руками, а у найкращих українських традиціях – із короваєм та ящиком шампанського.

«Тут, в місцевому будинку культури, зібралися аматорські колективи з усіх сіл Іваньківської громади, аби відсвяткувати своє професійне свято – День працівників культури та аматорів народного мистецтва. Саме свято відзначатиметься за два дні. Але для чого відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні? Сподіваюся, що ящик шампанського і коровай від народного депутата не зіпсували свято», – написав нардеп на сторінці у Facebook та опублікував фото.

Судячи з фото, нардеп Рудик забув, що у країні вирує коронавірус, адже ні він, ні місцеві мешканці карантинних правил не дотримувалися.

Нагадаємо, 21 серпня Центральна виборча комісія визнала самовисуванця Сергія Рудика народним депутатом на виборах до Ради в мажоритарному окрузі №198. Він переміг із мінімальним відривом від кандидатки «Слуг народу» Наталії Д'яченко. Член депутатської групи «Партія «За майбутнє».

Раніше Рудик працював заступником глави Київської міської адміністрації Леоніда Черновецького. Із січня 2013 року до квітня 2014 року – керівник секретаріату депутатської фракції ВО «Свобода» у Верховній Раді України.

На виборах народних депутатів 26 жовтня 2014 року обраний за одномандатним виборчим округом № 198 (Черкаська область) шляхом самовисунення. 2 грудня 2014 року склав присягу народного депутата.

У квітні 2014 року став головою Державного агентства земельних ресурсів України за президента Порошенка. Та з посади його відсторонили вже у вересні цього ж року.

У січні 2021 року Сергій Рудик назвав депутатку від «Слуги народу» Мар’яну Безуглу «дівчинкою, якій 32 роки».



Нагадаємо, Черкаська область впритул наблизилася до «червоної» зони адаптивного карантину. Станом на 5 листопада в регіоні вже перевищено два епідемічні показники.

До слова, на довиборах до Верховної ради України на 197 окрузі в Черкаській області завершили підрахунок голосів. Відповідно до результатів ЦВК, перемогу здобув кандидат від «Слуги народу» і мер Золотоноші Віталій Войцехівський.